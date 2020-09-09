Багато батьків вже не раз розповідали про недоліки та негаразди дистанційного навчання, вони навіть писали петицію щодо заборони онлайн-освіти. Чому ж батьки учнів так негативно ставляться до дистанційного навчання – читайте у матеріалі.

Видання "Українська правда. Життя" поспілкувалася з експертами та дізналася, як змінити таке ставлення батьків.

До теми Як зробити дистанційне навчання ефективним: корисні поради вчителям

Головні ознаки, чому батькам не подобається онлайн-навчання

Страх

Окрім того, дорослі вже втомилися постійно бути з дитиною вдома. Тепер вони хочуть повернутися на роботу чи просто побути наодинці. Для більшості сімей школа – це у першу чергу місце, де знаходиться дитина, поки батьки займаються іншими справами.

"Цей страх відступає, коли дитина "не муляє" очі, а знаходиться десь у школі та ніби навчається чогось корисного. Будь-які зміни цієї звичної схеми викликають тривогу", – пояснив психофізіолог Петро Чорноморець.

Як це виправити? Петро Чорноморець запевняє, що дитина років з 10-12 цілком здатна лишатись сама вдома. Вона може і потурбуватись про себе, і навчатись самотужки – достатньо мати комп’ютер з інтернетом.



Діти можуть вчитися самостійно / Фото "Суспільне"

Знання

Окрім того, експерти переконані, що батьки бояться, що якість онлайн-освіти набагато гірша за очне навчання. До прикладу, у дистанцінйому навчанні батьки бачать головний недолів, що діти не спілкуються з однолітками. Експерти кажуть, що дійсно, такі формати навчання не є повноцінними взаємними альтернативами.

Як це виправити? Онлайн – це цілковито інший підхід, який має і свої переваги. Наприклад, доступ для дитини з будь-якого регіону до найкращих викладачів.

"Також за необхідності для окремих складних тем можна знайти репетиторів, які готові працювати онлайн з невеликою групою дітей за цілком доступні гроші", – наголошує експерт.

Цікаво Коронавірус на Київщині: скільки шкіл вже перейшли на дистанційне навчання

Соціалізація

Експерти бачать недоліком і те, що дитина, яка навчається онлайн, не має живого спілкування з однолітками. Натомість учень перебуває у замкненому просторі, коли всі члени родини "сидять на голові одне у одного". Це об’єктивна проблема.

Як це виправити? За словами експертів, школа – у принципі не найкраще місце для соціалізації дітей. Для цього оптимальне рішення – гуртки та секції за інтересами.

"Якщо є дорослий, який закладає здорову культуру спілкування, а діти приходять на заняття не через те, що їх змусили – то це найбільш здоровий спосіб навчитися спілкуватися з людьми, а заразом відбудувати власні кордони та власну систему цінностей", – додають експерти.