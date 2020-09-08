Для багатьох учнів у школі математика – це дуже складний та неулюблений предмет. Так, лише деякі діти мають вроджений дар до математики, решта досягає успіху тільки завдяки наполегливій праці та правильній мотивації. Як же тоді зацікавити дітей математикою?

Вчителі різних шкіл розповіли виданню "Українська правда.Життя" про те, як навчати дітей, щоб вони полюбили математику в школі та знали її.

Цікаво Чому українці в США почали переводити своїх дітей на домашнє навчання: переваги та недоліки

Не всі можуть стати експертами з математики, але головне завдання вчителів – навчити послуговуватись математичними знаннями в житті.

Чому багато учнів не люблять математику? Спочатку дитина, коли тільки починає вчити цей предмет, нічого не боїться і не має нелюбові до математики.

А перестає любити лише тоді, коли вчитель у школі, а батьки вдома не підтримують, а лише "довбуть", навіть якщо в неї не виходить чи не розуміє, як виконувати завдання. Так і відбивається бажання вчитися,

– каже вчителька Ольга Корнієнко.

Натомість вчителька початкових класів у столичній школі Ольга Мірошникова впевнена, що нездатних до математики дітей не буває. За її словами, варто пам'ятати, що кожна дитина має різні шляхи сприйняття інформації, і іноді деяким учням треба більше часу для опанування обчислювальної навички.

Що може зробити вчитель

Наблизити математику до життя дитини

Вчителі мають давати задачі на прикладі життя дітей. Наприклад, створювати задачі зі здійснення покупок у магазині, витрат кишенькових грошей, вимірювання власної ваги та зросту тощо.

Діти сучасного покоління є здебільшого "візуалами"

Тому для дітей важливо, щоб вчитель розбирав задачі по частинах, малював їх чи моделював ситуацію. Також можна пересувати кубики й натуральні об'єкти. Головне, щоб дитина бачила, що математика – це "ілюстрація" до життєвих процесів, що відбуваються навколо.

Задіювати різні канали сприйняття інформації

Педагогам важливо створити простір математики у класі. Тобто щоб математика постійно звучала у класі. Наприклад, зорові опори, пісні, римовані рядочки. Варто показати зв'язок математики з мистецтвом.

Як навчити молодших школярів математики

Вчителі запевняють, що є кілька важливих порад, які допоможуть навчити дітей розумітися в математиці. Зокрема, потрібно наблизити математику до життя дитини.

Адже учень початкових класів не розуміє, що таке три ряди дерев по сім в кожному ряду, якщо вона не гуляла у саду чи лісі. Також їй не треба важити картоплю і обчислювати її вартість, адже касир сам скаже результат. І тут виникає проблема досвіду.

Тому вчителям потрібно знаходити такі приклади діяльності, в які б зустрічалися в житті сучасної дитини.

Окрім того, іноді проблема виникає і через батьків дитини. Так, дорослі іноді нетерплячі і самі вирішують приклад за дитину чи кажуть результат задачі. Батьки пропускають момент, коли потрібно підтримати, допомогти і похвалити дитину.

окрім того, експерти рекомендують прищепити дитині звичку, що все навколо можна порахувати: тістечка на вітрині, книги в бібліотеці, свої машинки, пасажирів в автобусі або людей, що гуляють у парку тощо.