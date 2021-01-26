МОН разом з амбасадором реформи професійної освіти Євгеном Клопотенком працюватимуть над зміною навчання кухарів та кондитерів. Новий проєкт планують запустити вже у вересні 2021 року на базі київських училищ.

Джерело: Міністерство освіти і науки

У новий проєкт інвестували майже 5,8 мільйона гривень. З них понад 2 мільйона – кошти держбюджету, решта – гроші місцевого бюджету. Участь у пілотуванні проєкту візьме, зокрема, Київське вище професійне училище швейного та перукарського мистецтва.

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Відомий кулінар Євген Клопотенко запропонував змінити підготовку кухарів. За даними МОН, зараз учні-кухарі вчаться за освітнім стандартом 2007 року, тоді як ринок праці вимагає від випускників вже інших навичок. Тож разом ми хочемо подолати розрив між підготовкою робітників у профтехах.

Коли запустять проєкт? Пілотну версію планують запровадити восени – з вересня 2021 року. Новою програмою планують охопити весь навчальний курс для учнів пілотних груп.



Вже закупили обладнання для профтехів / Фото МОН

Для чого цей проєкт? В межах пілотного проєкту учні профтехів опанують сучасні практики та змінять підхід до вивчення теорії. Крім того, викладачі обох закладів мають пройти підвищення кваліфікації.

Це лише перший етап реформи, мета якої зробити професію кухаря престижною та крутою. Ми створюємо зразкове професійне училище, досвід якого стане прикладом для професійних училищ по всій Україні. Не буде ніяких котлет та радянського підходу до навчання,

– наголосив Клопотенко.

Відомий кулінарний експерт та шеф-кухар додав, що наразі студентів забезпечили комфортними умовами для навчання та сучасною технічною базою. Так, у профтехах з'явилися су-від, шокер, вакууматор та 3D принтер для друку їжі. Далі планують створити нову навчальну програму рівня провідних світових кулінарних шкіл.