Багато людей у певний період свого життя хочуть щось змінити та досягти більшого. Експерти стверджують, що існує безліч способів, з чого почати саморозвиток. Поради, як почати працювати над собою – читайте у матеріалі.

Як зрозуміти, що вам варто зайнятися саморозвитком? Видання "Ранок.ICTV" назвали ознаки, які свідчать, що пора почати розвиватися.

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Зокрема, це відчуття безглуздості життя, апатія, прокрастинація та шкідливі звички. Так, якщо ці неприємні ситуації перетекли в хронічний стан – то вам пора оцінити, на якому етапі свого життя ви втратили задоволення. Отже, вам потрібно терміново повертати смак до життя за допомогою саморозвитку.

З чого почати саморозвиток

Визначте, з чого ви почнете розвиватися

Проаналізуйте, які речі для вас найважливіші і що ви хочете розвинути. Окрім того, не варто хапатися одразу за весь список: велика кількість бажань – це шлях до вигорання й розчарування. Тут чудово працює правило “тихіше їдеш – далі будеш”.

Тому оберіть кілька напрямків, які збігаються з вашими бажаннями. Це може бути бажання кар’єрного росту, бажання більше читати, бажання налагодити спілкування з близькими тощо.

Розвиватися можна у таких напрямках:

Інтелект: мислення, пам’ять, логіка, підвищення грамотності.

Психічне здоров’я: самопізнання, самоаналіз, усвідомленість, виховання сили волі.

Фізичне вдосконалення: сила, гарт, стійкість.

Фізіологія: поліпшення здоров’я, здорове харчування.

Духовний розвиток: пошук емоційного зв’язку зі світом, прагнення до морального вдосконалення.

Соціалізація: освоєння навичок, які допоможуть зробити кар’єру, підвищити соціальний статус.

Комунікація: вербальна і невербальна комунікація, вміння встановити контакт, підтримати розмову, справити потрібне враження на співрозмовників.

Професіоналізм: додаткова освіта, підвищення кваліфікації, вивчення нових технологій.

Перегляньте, без яких пунктів ви зможете обійтися, а без яких – ні. А потім ті пункти, які виявилися для вас важливими, порівняйте між собою. І так, поки не залишиться два-три – з ними вам якраз і потрібно працювати.

Складіть план саморозвитку і періодично проводьте "ревізію"

Для кожної сфери необхідно створити власний план розвитку. Але існує 5 незмінних етапів, без яких не вдасться створити чудовий план саморозвитку.

Вам обов’язково потрібно:

визначити свої цілі;

розставити пріоритети, встановити терміни реалізації;

розпізнати свої сильні й слабкі сторони;

розвивати нові навички й діяти;

отримувати підтримку і відстежувати прогрес.

Після складання плану часто перевіряйте свою мету, адже ви та ваші цілі постійно змінюються, і це нормально. Не бійся відмовлятися від певних планів чи шукати відповідь на питання: що ж тобі потрібно тепер.



Завжди розвивайтеся / Фото invak

Зробіть навчання звичкою і качайте "м’яз" дисципліни

Всім людям потрібно заводити корисні звички, прив’язані до їх діяльності. Наприклад, ви можете взяти за звичку щодня навчатися чогось нового.

Але спочатку починайте потроху. До прикладу, замість 40 хвилин англійської в день почніть з 10 хвилин – і далі поступово збільшуйте навантаження. Головне в розробці нових звичок – системність і регулярність. Так, чим більше ви будете здійснювати упорядкованих дій, тим легше навчання вам буде даватися все надалі.

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Перестаньте марно витрачати сили

Якщо ви не спите з 10 вечора до 2 години ночі, то чим зазвичай займаєтеся? Якщо проводите час із друзями або родиною, отримуєш від цього задоволення – це добре, але якщо просто безцільно «сидите» в інтернеті – то ви просто крадете у себе час на відпочинок.

Спробуйте провести хронометраж дня, щоб оцінити свою ефективність в щоденних справах.

Розвивайте себе фізично

Вам доведеться втиснути цю мету у свій список саморозвитку. Адже науковці довели, що фізичні можливості грають дуже важливу роль для поліпшення якості життя.

Зазвичай люди спочатку "закидають" у тіло неякісне паливо й не працюєш над його станом. А потім доводиться відкидати плани на життя, бо вас гальмують хвороби. Тому подбайте про свій організм, адже це – один із головних інструментів для досягнення ваших цілей.