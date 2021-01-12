Хочете займатися самоосвітою, але ніяк не можете почати? Ми підготували 7 простих та цікавих покрокових порад, які допоможуть вам почати розвиватися.

А якщо правильно організувати свою діяльність, самоосвіта може стати альтернативою традиційному способу навчання. До того ж, в такому випадку ви самі вибираєте, чому і коли вчитися, повідомляє видання Course Burg.

Цікаво 5 важливих звичок, які допоможуть зробити самоосвіту ефективнішою

Кому потрібна самоосвіта? Зайнятися саморозвитком варто тим, хто хоче отримати нові знання та навички для конкретних цілей (наприклад, змінити роботу чи підвищити кваліфікацію) або тим, хто занудьгував, відчуває життєвий "застій" і давно не пізнавав чогось нового.

З чого почати самоосвіту

Крок 1: Виділіть або знайдіть час для себе

Для самоосвіти варто використовувати будь-яку можливість. І вона у вас є, ви просто не замислюєтеся про це.

Так, займатися самоосвітою можна у громадському транспорті або на прогулянці. Адже іноді дорога в метро займає багато часу, а ви в цей час можете почитати якусь книгу чи послухати аудіолекцію. Також слухати записи можна під час прогулянки з собакою або бігу вранці.

Також розвиватися можна вдома, поки ви робите якісь рутинні справи, що не потребують вашої уваги. Тож, вмикайте корисні аудіо книги або лекції з ютуб під час прибирання будинку чи готуванні їжі. Все це – частина самоосвіти, навіть незважаючи на те, що воно фонова.

Корисна порада: якщо ви виділите всього 2 години в день на самоосвіту, то за цей час прослухаєте 100-150 корисних аудіокниг на рік.

Крок 2: Разом з м'язами качайте пам'ять

Варто усвідомити, що будь-яка проблема чи питання – це зайвий привід дізнатися щось нове. Це стосується як суперечок з друзями про причини розпаду Австро-Угорської імперії, так і цілком нагальних проблем, наприклад, як замінити лампочку чи поремонтувати велосипед.

Експерти радять тренувати пам'ять – для цього намагайтеся максимально запам'ятовувати факти та історії, які вас зацікавили. По-перше, це круте тренування мозку, а по-друге,в зручний момент завжди можна блиснути несподіваними знаннями.



Самоосвіта / Фото glla

Крок 3. Вивчайте мови

Найкраще почати самоосвіту з вивчення англійської мови, адже зараз без цього нікуди. Тому у будь-якій незрозумілій ситуації – вчіть мови.

І справа навіть не в тому, що всі розумні люди живуть лише за кордоном, а в тому, що багато нових ідей, дослідження і роботи найраніше з'являються саме англійською мовою. Тому якщо хочете бути в курсі останніх подій зі світу знань і почати ефективну самоосвіту – вчіть англійську.

Порада: запам'ятовуйте хоча б по 10-20 нових слів щотижня, це сприяє збереженню молодості мозку і перешкоджатиме віковим змінам.

Крок 4: Спілкуйтеся з тими, хто хоче дізнатися те, що і ви (або вже знає більше)

Спілкуйтеся з тими людьми, які вивчають ту ж тему, що і ви. Відвідуйте різні форуми, тематичні спільноти в соцмережах чи читайте публічних експертів, які готові відповісти на будь-яке питання.

І по можливості намагайтеся, щоб спілкування було живим. Особисте спілкування дає людині не тільки знання, а й певні навички, підвищує емоційний інтелект, розвиває здатність бути хорошим співрозмовником, долати конфлікти тощо.

Тому пошукайте подібні заходи (форуми чи лекції на тему, яка вас цікавить) у вашому місті. Там ви знайдете однодумців, і тоді процес самоосвіти буде йти значно легше.

Ми радимо вам підписатися на корисні блоги чи тематичні спільноти в соцмережах – там ви знайдете безліч корисної інформації по темі, в якій хочете розвиватися.

Крок 5: Практика і повторення – це важливо

Практика – це 100% успіху. У будь-якому навчанні найважливіше те, як ви можете використовувати свої знання в реальному житті. Тому знайдіть будь-яку можливість потренуватися в цьому. Так ви краще зрозумієте, на що робити акценти для розвитку в обраному напрямку.

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Крок 6: Що не заплановано, того і не буде

Складайте списки свого саморозвитку, бо інакше прокрастинація може вас погубити. Зрозумівши, яка у вас мета, і чому ви хочете навчитися, розпишіть по пунктах, що і в якій послідовності ви хочете освоїти або вивчити.

Тут важлива кожна хвилина вашого життя, немає часу лінуватися і понуро переглядати серіали. Для цього заведіть щоденник, блокнот або просто записуйте справи у мобільний додаток. Завжди тримайте перед очима список того, чим можна зайнятися протягом місяця.

Порада: спробуйте спланувати свою самоосвіту хоча б на 3 місяці вперед, з деталізацією до тижня. Ви здивуєтеся, як швидко пролетять ці три місяці, а знання вже будуть у вашій голові.

Крок 7: Де взяти сили і мотивацію

В умовах самоосвіти найголовніший джерело знань – це люди. Тому знайдіть людей, які надихають вас займатися тим, чим ви займаєтеся, і які знають більше, ніж ви.

Ми живемо в світі, в якому можна зв'язатися з будь-якою людиною, тому використовуйте цей шанс. Більшість галузевих експертів охоче погодяться відповісти на коротке і конкретне питання, якщо ви їх грамотно запитаєте.

Порада: Знайдіть в соцмережах профілі надихаючих вас людей і почніть стежити за їх діяльністю. Читайте і дивіться інтерв'ю з ними – ви, крім мотивації, дізнаєтеся багато нової та цікавої для себе інформації.