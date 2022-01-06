Чого не має бути в меню шкільних їдалень: роз’яснення Держспоживслужби

Держспоживслужба опублікувала роз’яснення про нові норми харчування, які стали чинними з 1 січня 2022 року. Оновлене меню має 160 страв. Що не можна готувати для школярів – читайте у статті.

Оновлене меню для шкільних їдалень містить 160 страв. У ньому зменшено кількість солі, цукру та жирів. Натомість збільшено кількість споживання м’яса, риби, молока, свіжих овочів і фруктів.

Важливо Українські школи з 1 січня 2022 переходять на нове харчування: що зміниться

Нове харчування у школах з січня 2022

У всіх шкільних їдальнях з 1 січня зобов’язані:

зменшити кількість цукру у 2 рази – до 7,5 грамів на один прийом їжі;

збільшити кількість фруктів до 100 грамів на один прийом їжі;

зменшити кількість хліба на 1 прийом їжі до 30 – 50 грамів;

збільшити кількість м’яса птиці так, щоб протягом п’ятиденного робочого тижня за одноразового харчування забезпечити дві порції м’яса по 70, 100 або 120 грамів кожна, залежно від віку дітей;

збільшити кількість молочних продуктів.

Як зміниться харчування:

приблизно 75% продуктів у їдальнях мають бути рослинного походження: овочі, салати, злакові, фрукти та ягоди;

картоплю як окрему страву можна пропонувати не більше двох разів на тиждень у разі п’ятиденного перебування в школі;

надавати перевагу цільнозерновим хлібобулочним виробам із високим вмістом клітковини з додаванням висівок, насіння;

м’ясні страви (очищені від волокон курку, індичку, нежирну свинину, телятину) треба якомога частіше комбінувати з овочевими гарнірами чи салатами;

треба надавати перевагу продуктам із вищим вмістом харчових волокон (наприклад, обирати гречку замість рису);

у стравах можуть бути очищені горіхи або насіння (але це треба вказувати в меню, аби діти з харчовими алергіями знали про це);

сніданок, обід та вечеря мають містити по одній порції зернових продуктів або картоплі, овочів, фруктів, м’ясних чи рибних страв, молочних чи кисломолочних продуктів;

сіль можна використовувати тільки йодовану та лише для приготування їжі;

питна вода має бути доступна завжди під час їжі;

салати треба заправляти перед видаванням.

Чого не має бути в меню шкільних їдалень

Не можна відварювати овочі, щоби приготувати салати на наступний день.

Насичені жири, зокрема вершкове масло, не мають становити понад 10% від загальної кількості калорій.

Не дозволяється плавлений сир.

Заборонено використовувати соуси та майонези, крім кетчупу з високим вмістом томатів;

Сік можна пропонувати в обмеженій кількості й без додавання цукру та підсолоджувачів.

У шкільних буфетах заборонено продавати:

солодкі хлібобулочні вироби;

продукти з високим вмістом цукру чи солі, консервантів, барвників та ароматизаторів;

газовані напої, зокрема й солодкі;

м’ясні та рибні продукти промислового та кулінарного виробництва;

непастеризовані соки та молочні продукти;

каву;

гриби.

Держпродспоживслужба контролюватиме впровадження нових норм та дотримання санітарних норм закладами освіти. Ця реформа дуже важлива, адже її результати торкаються кожного з нас через здоров’я наших дітей,

– зазначила голова Держпродспоживслужби Владислава Магалецька.

До слова, з 1 січня 2022 року всі заклади освіти мають харчувати учнів за новими рецептами. Для цього шеф-кухар Євген Клопотенко розробив для шкіл 160 нових страв. Що зміниться для учнів та які страви тепер готуватимуть у школах – читайте у статті.