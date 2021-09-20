Чого найбільше бояться учні при поверненні до школи: цікаві дані

Школярі вже повернулися до класів, проте вже незабаром їх знову можуть відправити на дистанційку. Які бар'єри долають учні та чого найбільше бояться при поверненні до школи – читайте опитування.

Соціологиня Людмила Юзва проаналізувала всеукраїнське опитування школярів протягом серпня 2021 року. Опитали понад тисячу респондентів для того, щоб відстежити які проблеми є у школярів перед поверненням до очного навчання у класи.

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Одним з основних питань дослідження було те, чого учні бояться найбільше при поверненні до традиційного навчання у школах.

Найчастіше звучала відповідь від українських та польських учнів про те, що з’явилися незручності, пов’язані з необхідністю рано вставати й добиратися в школу (це вказали 34% польських та 36% українських школярів).

Чого найбільше бояться учні при поверненні до школи:

Ранні підйоми та добирання в школу (36% українських учнів, 34% – польських школярів).

Зниження мотивації до навчання через дистанційку (30% українських учнів, 33% – польських школярів).

Низький рівень знань як результат дистанційки (19% українських учнів, 23% – польських школярів).

Лінь, що сформувалася під час онлайн-навчання (21% українських учнів, 29% – польських школярів).

Необхідність адаптації до шкільних буднів (17% українських учнів, 28% – польських школярів).

Страх заразити себе і близьких коронавірусом (7% українських учнів, 10% – польських школярів).

Нудні та нецікаві уроки (5% українських учнів, 8% – польських школярів).

Зниження рівня очікувань, пов’язаних з освітою (8% українських учнів, 7% – польських школярів).

Страх булінгу з боку однолітків та вчителів у випадку захворювання на COVID-19 (1% українських учнів, 4% – польських школярів).

Інтернет-залежність (9% українських учнів, 8% – польських школярів).

Відволікання та неможливість зосереджуватися (8% українських учнів, 14% – польських школярів).

Необхідність дотримуватися вимог вчителів (16% українських учнів, 40% – польських школярів).

Неможливість скористатися допомогою батьків під час контрольних (7% українських учнів, 8% – польських школярів).

Необхідність відновлення стосунків з однолітками (13% українських учнів, 16% – польських школярів).



Бар'єри учнів перед поверненням до школи / Інфографіка Kiis

Учнів, напередодні повернення до шкільних класів, запитали яку б форму навчання вони обрали, якби мали вільний вибір. Традиційній формі навчання надали значну перевагу учні обох країн – 60% польських і 65% українських.



Яке навчання обирають учні / Інфографіка Kiis

До слова, уряд вніс зміни до постанови про карантин. Відтепер школи, садочки та виші у червоній зоні зможуть працювати очно лише якщо 100% персоналу мають пройти повний курс вакцинації.