На замітку вступникам: чого навчатися, щоб бути успішним у 2050 році
Джерело:"Освіторія"
Затребуваність професій швидко змінюється через те, що світ розвивається і всі частіше використовують технології. Тож зараз абітурієнтів найбільше хвилює питанням, які професії будуть популярні через 5 – 10 років. Чого треба навчатися зараз, щоб стати успішним в майбутньому – читайте у статті.
Нещодавно Національне агентство кваліфікацій опублікувало рейтинг 30 найбільш затребуваних спеціальностей майбутнього.
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Цікаво, що більшість затребуваних українців буде працювати в інтернеті, а попитом користуватимуться навіть вчителі.
Популярні професії в майбутньому / Інфографіка 24 каналу
Окрім того, психологиня Олена Гридасова поділилася прогнозами авторитетних вчених-футурологів про майбутнє та розповіла, які сфери будуть популярними через 30 років.
Чого навчитися, щоб бути успішним у 2050 році
Найперспективніша сфера – персональні послуги
Щоб ваші діти мріяли про дійсно корисну в майбутньому роботу, запропонуйте простий експеримент. Нехай вони уявлять собі, як їхні улюблені заняття можна пристосувати для конкретних людей – рідних, друзів, сусідів.
Адже, за словами експертів, у "минуле" піде робота на підприємствах, в офісах (йдеться про секретарів) та однотипна інтелектуальна робота.
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Де ж люди виявлятимуть свої здібності? У сфері персональних послуг. Також популярним буде створення вручну унікальних речей і розробка оригінальних ідей. А затребуваність людини залежатиме від її креативності.
Творчі здібності – будуть фаворитами
Звісно, ножен складатиме композиції та писатиме картини. Проте творчі здібності будуть необхідні навіть кухарям, перукарям, садівникам чи будівельникам.
Тож, якщо ви можете і любите випікати незвичні тортики або робити фантастичні букети, то це з часом буде найкрутішою перевагою, коли всі решта роблять все стандартне й однакове.
Переключення з одного проєкту на інший
Колись люди змінювали за життя від 2 до 5 місць роботи або працювали все життя на одній. І якщо зараз працівник за час кар’єри співпрацює з 10 – 15 фірмами, то у майбутньому люди будуть задіяні в 500 короткотривалих проєктах (здебільшого – онлайн).
Тому буде цінуватися:
- вміння працювати з новими людьми,
- чітко домовлятися щодо розподілу праці,
- ставати командою,
- не зривати дедлайни,
- ефективно підтримувати зв’язок тощо.
Популяризація майнд-фітнесу
В майбутньому буденність стане майнд-фітнес ("тримання мозку в тонусі"). Йдеться про вміння концентруватися, перемикати увагу, пам’ять, швидкість обробки інформації тощо. І все це доведеться тренувати і розвинути до максимуму.
У майбутньому треба буде детально аналізувати інформації / Фото Unsplash
Розвиток критичного мислення
Зараз вміння обробляти велику кількість даних цінується, але незабаром люди повністю перекладуть цей обов’язок на гаджети.
Проте людям доведеться аналізувати, відбраковувати інформацію, не вірити всьому і робити висновки. Тож, нашим дітям доведеться в лавинах інформації знаходити достовірну..
"Дизайнер своєї освіти"
Програмування, веб-дизайн, іноземні мови, журналістика і деякі інші престижні сьогодні професії не мають майбутнього, тому що стануть банальними шкільними предметами та навичками, якими володітимуть усі.
А в майбутньому професіоналами вважатимуться ті, хто має унікальний мікс з різних спеціальностей та може їх творчо поєднати. Тому вміти мислити інтегративно, знаходити спільне в різних темах і дисциплінах – ось чого треба буде навчитися.
Які професії будуть популярні у 2050 році
- Кібер-сек’юріті
- Дизайнер симуляторів
- Біотехнолог
- Нанопрограміст
- Геній-програміст
- Інженер 3D-принтерів
- Менеджер активності в соцмережах.
До слова, попри розвиток технологій, деякі напрямки залишаються найпопулярнішими протягом років. Які спеціальності у вишах досі затребувані – дивіться світовий рейтинг QS World University Ranking by Subject 2021.