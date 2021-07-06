Нещодавно Національне агентство кваліфікацій опублікувало рейтинг 30 найбільш затребуваних спеціальностей майбутнього.

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Цікаво, що більшість затребуваних українців буде працювати в інтернеті, а попитом користуватимуться навіть вчителі.



Популярні професії в майбутньому / Інфографіка 24 каналу

Окрім того, психологиня Олена Гридасова поділилася прогнозами авторитетних вчених-футурологів про майбутнє та розповіла, які сфери будуть популярними через 30 років.

Чого навчитися, щоб бути успішним у 2050 році

Найперспективніша сфера – персональні послуги

Щоб ваші діти мріяли про дійсно корисну в майбутньому роботу, запропонуйте простий експеримент. Нехай вони уявлять собі, як їхні улюблені заняття можна пристосувати для конкретних людей – рідних, друзів, сусідів.

Адже, за словами експертів, у "минуле" піде робота на підприємствах, в офісах (йдеться про секретарів) та однотипна інтелектуальна робота.

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Де ж люди виявлятимуть свої здібності? У сфері персональних послуг. Також популярним буде створення вручну унікальних речей і розробка оригінальних ідей. А затребуваність людини залежатиме від її креативності.

Творчі здібності – будуть фаворитами

Звісно, ножен складатиме композиції та писатиме картини. Проте творчі здібності будуть необхідні навіть кухарям, перукарям, садівникам чи будівельникам.

Тож, якщо ви можете і любите випікати незвичні тортики або робити фантастичні букети, то це з часом буде найкрутішою перевагою, коли всі решта роблять все стандартне й однакове.

Переключення з одного проєкту на інший

Колись люди змінювали за життя від 2 до 5 місць роботи або працювали все життя на одній. І якщо зараз працівник за час кар’єри співпрацює з 10 – 15 фірмами, то у майбутньому люди будуть задіяні в 500 короткотривалих проєктах (здебільшого – онлайн).

Тому буде цінуватися:

вміння працювати з новими людьми,

чітко домовлятися щодо розподілу праці,

ставати командою,

не зривати дедлайни,

ефективно підтримувати зв’язок тощо.

Популяризація майнд-фітнесу

В майбутньому буденність стане майнд-фітнес ("тримання мозку в тонусі"). Йдеться про вміння концентруватися, перемикати увагу, пам’ять, швидкість обробки інформації тощо. І все це доведеться тренувати і розвинути до максимуму.



У майбутньому треба буде детально аналізувати інформації / Фото Unsplash

Розвиток критичного мислення

Зараз вміння обробляти велику кількість даних цінується, але незабаром люди повністю перекладуть цей обов’язок на гаджети.

Проте людям доведеться аналізувати, відбраковувати інформацію, не вірити всьому і робити висновки. Тож, нашим дітям доведеться в лавинах інформації знаходити достовірну..

"Дизайнер своєї освіти"

Програмування, веб-дизайн, іноземні мови, журналістика і деякі інші престижні сьогодні професії не мають майбутнього, тому що стануть банальними шкільними предметами та навичками, якими володітимуть усі.

А в майбутньому професіоналами вважатимуться ті, хто має унікальний мікс з різних спеціальностей та може їх творчо поєднати. Тому вміти мислити інтегративно, знаходити спільне в різних темах і дисциплінах – ось чого треба буде навчитися.

Які професії будуть популярні у 2050 році

Кібер-сек’юріті

Дизайнер симуляторів

Біотехнолог

Нанопрограміст

Геній-програміст

Інженер 3D-принтерів

Менеджер активності в соцмережах.

До слова, попри розвиток технологій, деякі напрямки залишаються найпопулярнішими протягом років. Які спеціальності у вишах досі затребувані – дивіться світовий рейтинг QS World University Ranking by Subject 2021.