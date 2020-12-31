У Міносвіти наголошують, що реформування системи науки в Україні зараз стоїть у пріоритеті для команди. Проте вже за 2020 рік МОН розробило зміни до законів про наукову і науково-технічну експертизу та відкрило перший музей науки.

Національний фонд досліджень підбив підсумки наукових конкурсів та обрав 216 проєктів, на які спрямовав 255,3 мільйона гривень грантового фінансування, та вперше суттєво підвищив оплату праці полярників, повідомляє пресслужба МОН.

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Також у цьому році підписали Програму спільної діяльності МОН та Національної академії педагогічних наук України на 2021-2023 роки.

Ми намагаємось об’єднати зусилля фахівців МОН із науковцями для розвитку системи освіти і науки країни в контексті європейської інтеграції та світової глобалізації,

– зазначив міністр освіти і науки Сергій Шкарлет.

Отож, протягом 2020 року МОН отримали такі досягнення в сфері науки:

216 наукових проєктів отримали фінансування з Національного фонду досліджень;

провели атестацію 224 державних наукових установ;

підвищили зарплати учасників Антарктичної експедиції;

створили міжвідомчу робочу групу для реалізації документів щодо посилення захисту екосистеми та розвитку економіки Чорного моря;

завершили участь у програмі "Горизонт 2020" – отримали 203 грантових угоди на суму понад 38 мільйонів євро;

провели конкурс молодих вчених на отримання державної стипендії імені Героїв Небесної Сотні;

врегульовали фінансування Нацфондом досліджень України (НФДУ) проєктів, обраних переможцями спільних конкурсів з іноземними науковими товариствами;

відкрили перший Музей науки.



Досягнення МОН у сфері освіти і науки / Інфографіка МОН

У МОН додали, що окрім цього, вони призначили стипендії Героїв Небесної сотні найкращим молодим вченим для увічнення подій Революції Гідності та вшанування подвигу героїв України.

А у вересні 2020 року Мала академія наук України відкрила перший Музей науки в Києві. У музеї представлені експонати зі США, Канади, Великої Британії, Швеції та Польщі.

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