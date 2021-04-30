Чіплявся та ображав: на Херсонщині другокласник знущався над школярами

У селі Скадовського району на Херсонщині поліцейські викрили булінг серед дітей. Там учень другого класу ображав однокласників.

До голови села звернулася за допомогою мама хлопчика, яким постраждав від дитини. Натомість він розповів про факт знущання над восьмирічним учнем правоохоронцям.

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За словами мами, учень прийшов додому зі школи із подряпаним обличчям.

Поліцейські поспілкувалися з обома хлопцями та їхніми батьками. З'ясувалося, що дитина-булер має запальний характер, чіпляється до дітей, штовхає їх та ображає.

Раніше ці конфлікти вдавалося зупиняти вчителям. Мама хлопчика, який знущався з інших, розповіла, що намагалася вплинути на поведінку дитини, проводила виховні бесіди, але це не допомогло.

Тепер жінку притягнули до адміністративної відповідальності. Їй доведеться сплатити штраф від 850 до 1700 гривень. Окрім того, поліцейські порадили їй звернутися до дитячого психолога для корекції поведінки сина.

Відомо, що з початку року на Херсонщині поліцейські склали 9 адміністративних протоколів щодо булінгу в навчальних закладах.

До слова, в одеській школі № 22 школі восьмикласник розпилив перцевим балончиком в обличчя вчительки математики. Для педагогині одразу викликали швидку та відвезли до лікарні. З'ясувалося, що хлопець має скадний емоційний стан, бо місяць тому в нього померла мама.