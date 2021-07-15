Довб***ам треба випендритись, – чиновниця у Черкасах обізвала батьків через імена їхніх дітей

У Черкасах директорка міського палацу молоді Олена Петрова обізвала батьків, які дали своїм дітям незвичайні імена. Вона вважає, що вони "ублюдки" і хотіли лише випендритися.

Колишній секретар Черкаської міської ради Олександр Радуцький у соцмережі опублікував скріншот зі скандальним коментарем.

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Чиновник написав, що людина з таким світоглядом має піти у відставку. "Сподіваюсь, що Анастасія Чубина (заступник міського голови, – 24 канал) дасть раду цій горе-керівнику", – написав Радуцький.

Як директорка палацу молоді обізвала батьків

Олена Петрова назвала х*рнею і "безглуздим поєднанням літер" те, що батьки дають дітям рідкісні імена.

Просто наші імена – то слов'янська класика, а довб***ам треба випендритись... Батьки-ублюдки називають дітей закордонними іменами замість того, щоб підтримувати наше,

– заявила директор палацу молоді.



Згодом сама Олена Петрова відредагувала свій коментар, прибравши з нього образливі вислови.

Чиновниця вибачилася за свої слова

Олена Петрова через кілька гоин написала пост-вибачення за свої слова.

Спершу приношу вибачення усім, кого ці коментарі образили. Не мала наміру це зробити, як і в цілому давати оцінку особистому вибору батьків. Особливо тепер, коли є велика кількість інтернаціональних родин… і можуть мати місце навіть самі незвичні для українського сприйняття імена,

– написала вона.

Чиновниця додала, що вона особисто підтримує такі українські імена, як Тетяна, Олесь, Світлана, Іван, Олексій тощо.

"Коментарі були у соціальній мережі, несли особисту думку та приватний характер. Тож, до роботи ніякого відношення не мали. Прошу такими їх і сприймати", – підсумувала вона.



Олена Петрова зазначила, що вона людина емоційна – спочатку робить, а потім бачить висновки з цих дій.

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Окрім того, у Черкаській міськрад прокоментували скандальне висловлювання чиновниці. Там назвали ситуацію неприємною й пообіцяли зробити висновки.

“Незважаючи на те, що Фейсбук є майданчиком для висловлювань приватних, але, оскільки людина є керівником, ми з нею вже проводимо певну роботу (назвемо її виховною). Відповідні висновки зробимо, в подальшому таких коментарів не буде", – сказав в.о. голови департаменту Богдан Бєлов.

До слова, ушколі Вінниці асистентка вчителя словесно ображала 12-річного учня з інклюзією. Шокуюче відео, на якому педагогиня погрожує дитині відрізати геніталії, зафіксувала камера спостереження у класі. Деталі та відео – у статті.