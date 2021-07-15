Колишній секретар Черкаської міської ради Олександр Радуцький у соцмережі опублікував скріншот зі скандальним коментарем.
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Чиновник написав, що людина з таким світоглядом має піти у відставку. "Сподіваюсь, що Анастасія Чубина (заступник міського голови, – 24 канал) дасть раду цій горе-керівнику", – написав Радуцький.
Як директорка палацу молоді обізвала батьків
Олена Петрова назвала х*рнею і "безглуздим поєднанням літер" те, що батьки дають дітям рідкісні імена.
Просто наші імена – то слов'янська класика, а довб***ам треба випендритись... Батьки-ублюдки називають дітей закордонними іменами замість того, щоб підтримувати наше,
– заявила директор палацу молоді.
Згодом сама Олена Петрова відредагувала свій коментар, прибравши з нього образливі вислови.
Чиновниця вибачилася за свої слова
Олена Петрова через кілька гоин написала пост-вибачення за свої слова.
Спершу приношу вибачення усім, кого ці коментарі образили. Не мала наміру це зробити, як і в цілому давати оцінку особистому вибору батьків. Особливо тепер, коли є велика кількість інтернаціональних родин… і можуть мати місце навіть самі незвичні для українського сприйняття імена,
– написала вона.
Чиновниця додала, що вона особисто підтримує такі українські імена, як Тетяна, Олесь, Світлана, Іван, Олексій тощо.
"Коментарі були у соціальній мережі, несли особисту думку та приватний характер. Тож, до роботи ніякого відношення не мали. Прошу такими їх і сприймати", – підсумувала вона.
Олена Петрова зазначила, що вона людина емоційна – спочатку робить, а потім бачить висновки з цих дій.
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Окрім того, у Черкаській міськрад прокоментували скандальне висловлювання чиновниці. Там назвали ситуацію неприємною й пообіцяли зробити висновки.
“Незважаючи на те, що Фейсбук є майданчиком для висловлювань приватних, але, оскільки людина є керівником, ми з нею вже проводимо певну роботу (назвемо її виховною). Відповідні висновки зробимо, в подальшому таких коментарів не буде", – сказав в.о. голови департаменту Богдан Бєлов.
До слова, ушколі Вінниці асистентка вчителя словесно ображала 12-річного учня з інклюзією. Шокуюче відео, на якому педагогиня погрожує дитині відрізати геніталії, зафіксувала камера спостереження у класі. Деталі та відео – у статті.