Карантин вже став невід’ємною частиною нашого повсякденного життя. Чимало батьків звикли працювати з дому, а у період осінніх канікул вдома залишаються ще й діти. Це чудовий шанс зайняти школярів чимось цікавим і корисним. А щоб цей час не минув марно, ми підготували для вас кілька цікавих рекомендацій.

Перший день вдома зазвичай проходить ліниво: можна довше поспати, адже не потрібно поспішати до школи. Якщо батьки працюють вдома – діти можуть заважати, або ж на них не буде часу, тому варто виділити вільний день для того, аби вибрати кілька цікавих занять для дітей. Пізніше можна обрати чим зайнятися разом, коли батьки будуть вільні та зможуть приділити час дітям.

Чим зайняти дітей на канікулах

Вироби з паперу

Діти від малого до великого непогано вміють майструвати всілякі дрібниці з паперу, пластиліну та інших підручних матеріалів, навіть якщо не завжди зрозуміло, що в результаті виходить. Однак такі заняття дуже корисні та розвивають чимало навичок. Крім того, майстрування виробів з паперу чудово займає увагу дітей різного віку, адже можна обрати від простих елементів до деталізованих моделей транспорту чи будівель.

Для того, щоб зайняти дитину майструванням моделей з паперу вам знадобиться всього лише домашній принтер та базове канцелярське приладдя: ножиці, клей та скріпки. В інтернеті можна знайти величезну кількість моделей для складання, ще б пак, адже Papercraft – це ціле хобі, якому не лише діти, але й дорослі приділяють чимало часу. Саме тому ви запросто відшукаєте моделі різної складності, а для того, щоб зацікавити дитину ще більше, можна підібрати модель улюбленого героя чи персонажа гри, книги чи мультфільму.

Все, що потрібно – обрати бажану модель, завантажити інструкції та елементи для складання та роздрукувати їх.

Чимало корисних та цікавих моделей ви можете знайти на сайті Creative Park. Тут є безліч матеріалів для роботи з папером, які зручно розділені за віком та розділами.

Важливо, щоб у весь процес, починаючи від вибору персонажа чи моделі, була залучена дитина. Так вона ще більше зацікавиться заняттям, крім того, ви зможете їй детально пояснити що і як робити.

Відтак можна обрати простіші моделі, щоб дитина могла без вашої допомоги займатися їх складання, коли ви не зможете бути поряд. А складніші моделі можна відкласти на час, коли ви зможете їх скласти разом з дитиною.

Папір можна застосувати у створенні й інших цікавих елементів: альбоми, щоденники, нотатники чи листівки робити не менш цікаво, ніж складати моделі. Крім того, таке заняття може більше сподобатися дівчаткам. Як і моделей для papercraft – прикладів різноманітного скрапбукінгу в інтернеті чимало. Дитина може самостійно створити тематичний альбом, або оздобити рамку для фото, все, що їй потрібно – трохи вашої уваги та роздруковані на домашньому принтері елементи для скрапбукінгу.

Настільні ігри – це чудовий привід зібратися всією сім'єю за цікавою грою і поспілкуватися, займаючись спільною справою. Ви завжди можете придбати в інтернеті щось зі старої доброї класики: "Монополія", "Манчкін", "Уно" й чимало інших цікавих ігор. Однак ви також можете самостійно завантажити та роздрукувати елементи для настільних ігор, яких в інтернеті теж чимало. Крім того, це заняття можна розділити на два етапи – спершу діти самі або ж разом з вами можуть вирізати та скласти усі потрібні елементи для гри, а вже потім ви разом можете зіграти в настолку.

Варто зазначити, що для всіх вищезгаданих занять необхідно мати домашній принтер. Краще, щоб це була модель з можливістю кольорового друку, яка зможе робити якісні відбитки та багато друкувати. Принтери Canon MegaTank чудово справляться не лише з цими завданнями, але й легко, швидко та якісно надрукують фотографії, робочі документи чи додаткові матеріали для навчання.

Також рекомендуємо використовувати оригінальні витратні матеріали – адже саме оригінальні чорнила забезпечать довге життя вашому принтеру та заощадять вам чимало грошей, оскільки використання неякісних та дешевих неоригінальних чорнил рано чи пізно закінчиться дорогими ремонтом.

Відеоблог

Відеоблоги вже давно перетворилися не лише в хобі, але й повноцінний спосіб заробітку. Ніколи не пізно розпочати власний і навіть сімейний блог на YouTube. Якщо ви визначилися з тематикою, або маєте сильне бажання однак не знаєте з чого почати, ми підготували матеріал де даємо кілька базових порад про те з чого почати, щоб стати відеоблогером.

Якщо ви вже визначилися з тематикою, перед вами постане вибір: на що будете знімати? На щастя, ми можемо порекомендувати універсальне комплексне рішення, яке можна використовувати як для відеоблогу, так для робочих конференцій і навіть онлайн занять чи навчання.

Таким комплексним рішенням є недорогий набір Canon EOS M50 Web Kit.

До його складу входять:

камера Canon EOS M50;

об'єктив Canon EF-M 15-45mm f/3.5-6.3;

стереомікрофон Rode VideoMic GO;

штатив Slik Sprint Pro III 3 Way BK;

карта пам’яті SDXC;

карта пам'яті 64GB;

зарядка на 220 Вольт.

інструкції з підключення та налаштування.

Основою комплекту є сучасна бездзеркальна фотокамера EOS M50. Матриця камери володіє рекордною чутливістю – 51200ISO. Це означає, що вам не потрібно заморочуватися додатковим освітленням, адже камері буквально достатньо світла від монітору, щоб видати якісну картинку.

Ви зможете записувати відео в сучасному форматі 4K, а це означає, що на виході ви отримаєте картинку відмінної якості. Крім того, саму камеру з набору можна застосувати для створення сімейних відео чи фото матеріалів.

Все підключається швидко та зручно завдяки детальним відеоінструкціям на сайті виробника. Крім того, можна завантажити інструкції в PDF форматі, де покроково розповідають, як все правильно підключити та налаштувати.

Комплект EOS M50 Web Kit буде корисним також і для дистанційного навчання. Ми не знаємо, які ще сюрпризи підготував для нас карантин, тому краще заздалегідь подбати про необхідну техніку для забезпечення якісного навчального процесу.

Кулінарія

Організуйте для дитини майстер-клас з приготування чогось смачненького (наприклад, печива). Дозвольте їй проекспериментувати з декором, начинкою, зацікавте самим процесом.

Дітям різного віку сподобається таке заняття, тому що, по-перше, діти з великим задоволенням їдять власноруч приготовану їжу, по-друге, незвичайна страва надовго приверне увагу дитини.

Після цього запросіть усю сім’ю на чаювання або вечерю. Увесь процес можете зняти на відео, обіцяємо – це буде весело (ось вам і ідея для відеоблогу).