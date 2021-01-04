Безперечно системи освіти різних країн мають свої особливості та традиції. Зокрема, в них відрізняються і підходи до домашньої роботи. Чим же схожі, а чим відрізняються домашні завдання в Україні та США – читайте у матеріалі.

Мета домашніх завдань

Мета домашнього завдання в США полягає у формуванні навичок безперервного навчання або lifelong learning. Учні також можуть поглибити та закріпити знання, отримані в школі або університеті, повідомляє видання Education.

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В Україні ж експерти рекомендують такий же підхід. Але наразі наші школи ще не змогли відмовитися від старої практики накопичення знань без їх практичного застосування. І це продовжує зменшувати мотивацію учнів навчатися самостійно.

Доцільність та обсяги

Науковці наголошують, що кількість домашнього завдання та час проведений за книжками не завжди визначають якість виконання роботи. Це головний принцип, яким послуговуються навчальні заклади в США.

Тому деякі американські школи організовують домашню роботу за "правилом 10 хвилин". Так, множачи 10 хвилин на клас, можна визначити кількість часу, яка відводиться на виконання домашнього завдання учнями різного віку. Наприклад, дев’ятикласники не повинні витрачати на домашнє завдання більше ніж 90 хвилин тощо.

Водночас в Україні учні поки не помічають значних змін в аспекті скорочення домашнього завдання. Тому часто великий обсяг матеріалу для самостійного опрацювання стає головною причиною стресу та тривожності. А це негативно впливає на емоційний стан учнів та академічну успішність.

Типові домашні завдання в Україні та США

У США домашні завдання розроблені так, щоб принести користь. Крім того, у кожного завдання повинна бути чітка мета. Формулювання мети допомагає визначити актуальність завдання та мотивувати учнів або студентів ретельно його виконати.



Учениця виконує домашнє завдання / Фото tascsoftware

Письмові завдання в освітніх закладах США популяризують навички критичного мислення. Йдеться про те, щоб студенти брали активну участь у процесі навчання, могли обґрунтувати власну думку та розуміли причинно-наслідкові зв’язки між ідеями та явищами.

Список завдань досить різноманітний: есе, науково-дослідна робота, вивчення та аналіз прикладів, доповідь, тощо. Також досить популярними є онлайн дискусії у формі постів, де студенти можуть обговорювати запропоновані теми.

Американські вчителі приділяють багато уваги експериментам та розвитку креативних здібностей учнів та студентів.

В Україні ця мета зараз також вітається. Тож, в наших школах зростає кількість продуктивних та творчих вправ. Вчителі все частіше пропонують учням виконувати проєкти, як індивідуальні, так і групові. Більше заохочується спільна діяльність.

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Цікаво, що більшість домашніх завдань в США виконуються онлайн. Це значно полегшує роботу як учнів, так і вчителів. Студенти отримують більшу свободу, адже можуть виконувати завдання будь-де і будь-коли за допомогою смартфону, планшету або комп’ютера.

Що ж відбувається в українських школах? Через пандемію COVID-19 освітні заклади були змушені перейти на онлайн навчання. Але в нас організованої та надійної системи онлайн освіти досі бракує.

Експерти запевняють, що ще кілька років тому можна було знайти більше відмінностей між системою організації домашніх завдань в Україні та США, але сьогодні їхня кількість зменшилася в рази. Досвід інших країн допомагає нашим школам прогресувати.