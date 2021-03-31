Блогер Метт Гресія навчає своїх підписників фінансової грамоти на платформі тікток. Однак так було не завжди – раніше інфлюенсер створював винятково розважальний контент.

У 2019 році Гресія проаналізував свою аудиторію та визначив, що більшість його підписників є представниками покоління Z, тобто молодими людьми. Він зрозумів, що розважальних відео у тіктоці є чимало, а от серйозні теми не підіймає майже ніхто.

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Успіх блогера

Блогер проаналізував потреби своїх підписників та вирішив знімати інформативно-розважальні відео на тему фінансів. Популярність Гресії стрімко зросла, і зараз на його аккаунт підписалися більше ніж 2 мільйони користувачів тіктоку.

У 2020 році його перше вірусне відео про те, як та скільки грошей заробляє молода співачка та інфлюенсерка Едісон Рей з точки зору маркетингу, прокоментували понад 600 тисяч разів.

Я перейшов від розважальних відео до більш проникливих. Теми фінансів можуть здаватися складними та часто лякають людей, однак я хочу показати, що насправді все доволі легко,

– розповідає блогер.

Гресія намагається пояснити складні терміни та визначення з галузей маркетингу та фінансів, інтегруючи їх у попкультуру.

Ще у 2016 році, навчаючись у коледжі, блогер створив власну колекцію шкарпеток, яка принесла йому перший фінансовий успіх.

Зараз Гресія ділиться власним досвідом зі своїми підписниками про те, як правильно управляти грошима, розповідає про різні види фінансових інструментів та інвестиційні можливості.

Метт Гресія про інвестиції та грошові лотереї: дивіться відео