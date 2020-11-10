Опитування батьків і вчителів щодо дистанційного навчання показало, що багато людей не бачать різниці між дистанційним навчанням та навчанням онлайн. Водночас більшість експертів розрізняють ці поняття.

Тому видання "Українська правда. Життя" звернулося за роз’ясненнями до освітніх експертів. Чим же відрізняються ці форми навчання – читайте нижче.

Цікаво Які школи можуть навчати учнів дистанційно: міста, які потрапили до червоної зони

Співзасновниця і викладачка альтернативної школи "БеркоШко" Валентина Мержиєвська запевняє, що онлайн-навчання – це часто вимушена форма, яка наслідує методи очного навчання. Зазвичай, це просто показ презентацій та відео, проведення онлайн-тестування тощо.

Натомість дистанційне навчання, за словами експертки, це принципово інший підхід до взаємодії. Зокрема, вчитель може не зустрічатись з учнями в онлайн-трансляціях, а лише за потреби супроводжувати в чаті.

"Дистанційне навчання має широкий спектр технічних можливостей – аудіо-подкасти, відеоролики, різноманітні тренажери і онлайн-тести. Але головною особливістю є ретельне відстеження успішності учня", – заявляє Мержиєвська.

Тобто онлайн-навчання намагається наслідувати очне навчання, а дистанційне навчання має модель комп’ютерної гри, коли "відкрити нові рівні" можна тільки тоді, коли пройдені попередні.



Дистанційне навчання в школі / Фото УП

Ще один експерт, президент корпорації "Гранд" Володимир Співаковський додає, що онлайн-навчання передбачає живі уроки в реальному режимі часу, з синхронним спілкуванням з учителем і однолітками. Коли учнів виконують завдання, відправляють його вчителеві та одразу отримують зворотний зв'язок.

А дистанційне навчання – асинхронне, воно діє в роздільному режимі часу. Можна вибрати зручний час, коли вчити той чи інший предмет в записі. І завдання виконувати, коли хочеться.

Під час такого навчання немає прив'язки до розкладу, але це одночасно вимагає високого рівня відповідальності та самоорганізації дитини.

Читайте також МОН та Google організують безкоштовні курси для вчителів щодо онлайн-навчання: деталі

Натомість експертка та співзасновниця ГО "Смарт освіта" Іванна Коберник стверджує, що онлайн-навчання може відбуватися і в школі – це коли діти працюють в класі з використанням певної інтернет-платформи.

А під час дистанційного навчання учні та вчитель можуть вступати у взаємодію онлайн одночасно (уроки в Zoom чи на інших платформах) або ж школярі мають певний план, перелік онлайн-матеріалів, завдань в підручниках тощо, які виконують кожен в свій час.