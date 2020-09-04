У школах Києва дітей годують спеціальними ланч-боксами, проте їх склад обурив багатьох батьків. Там доволі мало продуктів, і вони не надто корисні для малечі.

Про інцидент повідомила мама одного з школярів у соцмережі фейсбук.

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Жінка на підтвердження своїх слів опрублікувала фото, з яких видно, що у ланч-боксу для сніданку в школі входять два шматочки сиру, маленька булочка, одне яблуко, одна слива, шматочок несвіжого банану і пакетик соку.

Киянка вважає такий шкільний сніданок "трешом". "Нагодуйте цим 450 осіб, які сидять у Верховній Раді. Нехай їдять це на сніданок, обід і вечерю", – емоційно прокоментувала вона.



Водночас у коментарях до її посту думки батьків розділилися. Одні здививані таким сніданком, бо стверджують, що в їхніх школах краще харчування.

"За розповідями дочки, вчора був такий сендвіч: булочка, курка, листок салату і помідор, картопля запечена, слива і чай. Сьогодні були млинці без нічого і йогурт", — зазначила у коментарях одна із мам.

Натомість інші також нарікають на подібні неякісні сніданки у школах.

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Додамо, що, за словами в.о. першого заступника голови КМДА Валентина Мондриївського, він отримав повідомлення про невдоволення батьків щодо того, чим зараз харчуються діти.

"Той формат сніданків, який є зараз, вимушений і тимчасовий. Це не заміна гарячого харчування! Це сніданки, затверджені Держпродспоживслужбою, на час поки у країні діють карантинні обмеження", – зазначив Мондриївський у фейсбуці.

Він додав, що після скасування дії карантину школи обов’язково повернуться до звичної моделі мультипрофільного харчування дітей.