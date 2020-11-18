У школах фіксують численні випадки захворювання на COVID-19, як серед учнів, так і серед педагогів. Діти переносять хворобу, як правило, легко. Чого не можна сказати про багатьох педагогів та старших родичів школярів.

Чи є потреба знову повністю переходити на дистанційне навчання та як максимально захистити себе, якщо ви педагог, учень чи батьки школяра – у матеріалі сайту 24 каналу.

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Що кажуть в уряді?

З 16 листопада низка регіонів України поновили очне навчання у школах. Проте тепер – з урахуванням нових карантинних вимог щодо відвідування закладів.

Так, згідно з оновленим 11 листопада положенням постанови Кабміну №1100, обмеження щодо кількості осіб у групі до 20 не стосується шкіл. Так само як і садочків, закладів позашкільної та мистецької освіти. Тут у разі, коли на самоізоляції через контакт з хворим на COVID-19 перебуває понад 50% учнів та персоналу закладу, усі переводяться на дистанційне навчання.

Проте по всій Україні ситуація різна. Остаточне рішення щодо того, чи варто переводити школу на дистанційне навчання, у більшості випадків приймають безпосередньо керівники закладів.



Заклад переходить на "дистанційку", коли понад 50% учнів і вчителів – на самоізоляції / Фото Getty Images

Водночас у МОН адміністраціям шкіл рекомендують організувати процес таким чином, щоб учні та педагоги менше контактували між собою: змінити тривалість перерв, час початку та завершення занять тощо. Також слід організовувати регулярне прибирання й дезінфекцію предметів загального вжитку та, на період карантину, не пропускати до приміщень тих, хто не є учасником освітнього процесу.

Уряд виділив майже 540 млн грн на забезпечення шкіл дезінфекційними засобами. На це місцеві ради також можуть використати залишки коштів освітньої субвенції. Додаткові 38 млн грн держава виділила і на забезпечення засобами індивідуального захисту школи Києва.

Як зараз навчаються у школах?

У тих закладах, які не переведені на дистанційну форму навчання, сьогодні – змішаний формат. Тобто, як правило, класи, де хтось захворів, уроки відвідують дистанційно. Інші – у школі.

Наведемо приклад однієї зі шкіл Києва, де навчається понад тисяча учнів. Відповідно, класи по 30 дітей тут – норма. Заклад перевели на дистанційне навчання, коли захворіли майже 20 учителів. Коли ж педагоги почали одужувати, повернули змішану форму освітнього процесу. Наразі бувають ситуації, коли у день з 6-7 уроків у школі вчитель проводить лише один, інші – дистанційно.

В іншому навчальному закладі столиці на COVID-19 фактично одночасно захворіли 15 вчителів молодшої школи – усі 1-4 класи, за рішенням адміністрації, перевели на дистанційне навчання.

Варто зазначити, що ті вчителі, які працюють, змушені, окрім проведення своїх уроків, виходити й на заміни – замість колег, які хворіють. Тобто навантаження на працівників зростає у рази.

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Потрібно врахувати і кілька нюансів стосовно кількості хворих учнів і, відповідно, переведення на дистанційне навчання їх класів. Так, не всім школярам роблять тести. У більшості випадків діти хворіють у легкій формі, отже батьки або не вважають за необхідне витрачати на це гроші, або ж просто переконані: це – звичайна застуда.

Відповідно, ці випадки "не рахуються" у зазначені 50% (щоб "закрити" заклад), до того ж – клас не можна перевести на самоізоляцію, оскільки COVID-19 учня не є підтвердженим. Однокласники хворого, які близько контактували з ним, продовжують ходити до школи. Педагоги також на самоізоляцію не йдуть.

Оплата тестів, лікування та праці педагогів на самоізоляції

Що стосується тестування та лікування педагогів, сьогодні вони оплачують це з власних кишень. За складного перебігу хвороби у когось з колег, колектив збирає гроші особисто.

Тут слід згадати, що у вересні МОН підписало меморандум про співробітництво зі страховими компаніями, щоб забезпечити добровільне страхування здоров'я для вчителів, зокрема від СОVID-19. Сайт 24 каналу надіслав запит до Міністерства освіти, щоб отримати детальнішу інформацію з цього приводу. Наразі очікуємо на відповідь.

Як зазначив у коментарі сайту 24 каналу очільник Держпродспоживслужби в місті Києві Олег Рубан, у столиці уже розробляється єдиний стандарт для соціальної сфери, у тому числі і для вчителів, які обов'язково повинні проходити ПЛР-дослідження. Тобто всі вчителі Києва, які захворіли на COVID-19, будуть проходити тестування коштом держави та отримувати результат протягом 24 годин. Відповідне рішення у столиці повинні прийняти до кінця тижня.



У Києві будуть безкоштовно тестувати педагогів / Фото Getty Images

Щодо оплати праці педагогів на самоізоляції, освітній омбудсмен Сергій Горбачов зазначив, що вона складає 50% від середньої заробітної плати. Одночасна оплата самоізоляції та дистанційної роботи – неможлива. Хоча є чимало випадків, коли вчителі, перебуваючи вдома, продовжують проводити уроки дистанційно. Так само, як і під час легкого перебігу хвороби.

Тобто, педагогічним працівникам, які пішли на самоізоляцію та продовжують здійснювати свої посадові обов'язки, виплачується допомога по тимчасовій непрацездатності у розмірі 50%. Фактично, така практика позбавляє вчителів половини заробітної плати,

– зазначив омбудсмен.

Це порушує права вчителів на отримання оплати за виконану ними роботу, оскільки законом не передбачені одночасно виплати лікарняних та оплата дистанційної роботи на самоізоляції.

Однак Сергій Горбачов пояснює: у випадку, якщо педагог в змозі працювати, він може погодити це з керівництвом закладу і не оформлювати лікарняний. Тоді він отримає оплату в повному обсязі. Але, у разі прояву ознак хвороби, варто сконтактувати з сімейним лікарем, оформити листок непрацездатності та повідомити про це директора.

Чи є необхідність переводити школи на дистанційне навчання?

Багато вчителів та батьків наголошують на тому, що школи необхідно закрити, оскільки вчителі та діти уже масово хворіють, а школа – ідеальне місце для поширення інфекції. Натомість фахівці – іншої думки.

Докторка медичних наук, вірусологиня Алла Мироненко у коментарі сайту 24 каналу зазначила: закривати школи не варто.

Діти хворіють легко: безсимптомно або малосимптомно. І, зазвичай, заражаються від дорослих. Тому, якби вчителі у масках проводили уроки – а чомусь не всі дотримуються цього заходу – то, можливо, взагалі проблем би не було,

– пояснила експертка.

МОН також рекомендує педагогам використовувати під час уроків маски та щитки. Проте Алла Мироненко зазначає: від щитка – не дуже велика користь, це вже було доведено. А от маска потрібна. Щодо респіраторів – це може бути ще кращим захистом, але в ньому важко дихати довго. Тому можна почергово використовувати маску, яка щільно прилягає до обличчя, та респіратор.

Звісно, не можна виключати небезпеки того, що школяр принесе вірус у сім'ю. Тому у випадку, якщо у дитини з'явилися симптоми захворювання, єдиний вихід – дотримуватися маскового режиму і вдома.



Фахівці переконані: "закривати" школи не потрібно / Фото Unsplash

У Києві, наприклад, переводити всі школи на дистанційне навчання не збираються. Про це раніше говорив мер міста Віталій Кличко, посилаючись на висновки фахівців ВООЗ щодо того, що закриття шкіл кардинально не впливає на боротьбу з розповсюдженням вірусу. І ця позиція влади залишається незмінною, як зазначив Олег Рубан.



За його словами, відсоток відвідувачів садочків та шкіл, які станом на сьогодні захворіли на COVID-19 у столиці – дуже низький. Крім того, наразі "вчитель та адміністрація школи володіє кращими знаннями з епідеміології, ніж лікар-епідеміолог, який навчався у виші". Йдеться про те, що, за перших ознак захворювання, у закладах одразу проводяться всі необхідні заходи щодо ізоляції, самоізоляції тощо.

Люди до 20 років переносять це захворювання безсимптомно, безклінічно і, завдяки населенню до 20 років, у країні сформується той колективний імунітет до COVID-19,

– пояснює одну із причин не закривати заклади Олег Рубан.

Станом на 16 листопада у Києві на карантин закрито 7 шкіл – через випадки захворювання серед вчителів. Загалом на дистанційному навчанні перебуває 646 класів у 194-ох школах. Усього в Києві хворіють на COVID-19 615 учнів та 486 вчителів.