В Україні почне діяти новий поділ регіонів на рівні епідеміологічної небезпеки з 19 жовтня. Тож, чимало нових міст та регіонів опинилися в червоній зоні. Як там навчатимуть учнів – читайте у матеріалі.

І хоч навчання в цих регіонах варто було б проводити дистанційно, деякі міста вирішили не припиняти навчальний процес. Журналісти 24 каналу зібрали інформацію про те, в яких школах заборонили навчання, а в яких – діти будуть відвідувати заклади освіти.

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Як будуть навчатися учні в червоній зоні

Івано-Франківськ

В Івано-Франківську, який з 19 жовтня входить до червоної зони, таки працюватимуть у звичному режимі дитсадки та транспорт. Таке рішення прийняла Комісія ТЕБ та НС. Щодо шкіл – то місцева влада наразі вирішує це питання та узгоджує все з батьками учнів.

Раніше мер міста Руслан Марцінків запевняв, що в Івано-Франківську учні не підуть на канікули з 15 жовтня. Адже в місті наразі лише 17 класів перевели на самоізоляцію.

Тернопіль

Раніше стало відомо, що близько 60 шкіл Тернопільщини від 15 до 30 жовтня перейшли на дистанційну форму навчання через захворюваність на COVID-19 серед учнів. Про це розповіла начальниця обласного управління освіти і науки Ольга Хома. Решта 528 шкіл області підуть на канікули 19 та 21 жовтня.

До слова, станом на 16 жовтня в Тернопільській області лабораторно підтверджено майже 17 тисяч випадків інфікування COVID-19. Зокрема, за останню добу – 219 людей захворіли на коронавірус (у самому Тернополі за 15 жовтня – 47 нових випадків).

Харків

Перший заступник міського голови Ігор Терехов заявив, що у містах та районах Харкова, які віднесли до червоної карантинної зони, з понеділка, 19 жовтня і до 30 жовтня, всі школи підуть на канікули, проте садочки працюватимуть.

Зазначимо, що у Харківській області було виявлено понад 27 тисяч захворювання на коронавірус. Зокрема, за останню добу, 15 жовтня, ще додалося 544 нових випадки.

Полтава

Виконувач обов’язків міського голови Олександр Шамота розповів, що з понеділка, 19 жовтня, скоріше за все, у школах міста будуть осінні канікули на два тижні. Деякі школи вже з 15 жовтня скасували заняття, бо Полтава потрапила у червону зону. "А далі побачимо, чи це дистанційна форма буде, чи вийдуть на заняття знову", – додав він

Зазначимо, що за минулу добу, 15 жовтня, у Полтаві зафіксовано 146 нових випадків COVID-19. Загалом з початку карантину підтверджено майже 3 тисячі випадків у полтавців.

Суми

Раніше було відомо, що Суми відправлять дітей на канікули із 15 до 30 жовтня. Натомість Сумська область переходить на канікули переважно з 19 жовтня. Тож, учні наразі не будуть відвідувати заклади освіти.

До слова, за минулу добу COVID-19 підтвердили у 201 сумчанина. За весь час пандемії коронавірусу в Сумах було зафіксовано 5433 випадки захворювання.

Хмельницький

У Хмельницькому дошкільні і шкільні навчальні заклади працюватимуть без змін, на карантин їх не закриватимуть. На канікули діти підуть з 19 жовтня до 30 жовтня, але це пов’язано не з великою кількість захворювань, а з виборчим процесом. Про це повідомив міський голова Хмельницького Олександр Симчишин.

Скільки вчителів та учнів у Хмельницькому захворіли на COVID-19? Серед учнів лише 89 випадків захворювання на коронавірус. Натомість набагато більше вчителів теж інфікувалися. На сьогодні дистанційно працюють лише 13 класів.

Чернівці

Рішення щодо закриття шкіл у Чернівцях наразі немає, це розглядає обласний Департамент освіти та науки.

Окрім того, відомо, що в області 74 школи із 15 жовтня розпочали осінні канікули, 29 шкіл матимуть перерву у навчанні із 19 жовтня, а ще 30 шкіл – із 22 жовтня. А 256 закладів освіти вирішили відпочивати із 26 жовтня. Триватимуть канікули у всіх школах до 30 жовтня.

Додамо, що у Чернівецькій області за 15 жовтня зафіксували 199 нових випадків інфікування COVID-19, за весь період пандемії — 17 203 випадків захворювання серед чернівчан.

Чернігів

Чернігів запровадив у школах канікули з 15 по 27 жовтня включно. Про це повідомив начальник управління освіти Чернігівської міської ради Василь Білогура. Таке рішення було прийняте на нараді директорів шкіл міста.

До слова, у Чернігівській області на коронавірус загалом захворіли понад 6 тисяч людей. Лише за останню добу в області – 200 нових випадків COVID-19.



Адаптивний карантин: нові обмеження / Інфографіка 24 каналу

Всі міста та райони червоної зони

Зазначимо, що до червоної зони з 19 жовтня відноситимуться такі міста та райони:

міста Володимир-Волинський та Нововолинськ, Ківерцівський район Волинської області;

Слов'янський район Донецької області;

місто Коростень , Коростенський, Лугинський, Любарський, Черняхівський та Чуднівський райони Житомирської області;

, Коростенський, Лугинський, Любарський, Черняхівський та Чуднівський райони Житомирської області; місто Івано-Франківськ ;

; місто Васильків та Бориспільський район Київської області;

міста Лисичанськ, Рубіжне та Сєвєродонецьк, Біловодський, Білокуракинський, Кремінський, Марківський, Міловський, Новоайдарський, Новопсковський, Попаснянський, Сватівський, Станично-Луганський, Старобільський та Троїцький райони Луганської області;

місто Біляївка та Татарбунарський район Одеської області;

місто Полтава ;

; міста Дубно, Вараш та Острог, Здолбунівський та Костопільський райони Рівненської області;

місто Суми та Сумський район Сумської області;

та Сумський район Сумської області; міста Тернопіль , Бережани, Кременець та Чортків, Борщівський, Заліщицький та Монастириський райони Тернопільської області;

, Бережани, Кременець та Чортків, Борщівський, Заліщицький та Монастириський райони Тернопільської області; міста Харків та Люботин, Богодухівський, Лозівський та Первомайський райони Харківської області;

та Люботин, Богодухівський, Лозівський та Первомайський райони Харківської області; міста Хмельницький , Нетішин та Славута, Волочиський, Городоцький, Дунаєвецький, Красилівський, Старосинявський та Теофіпольський райони Хмельницької області;

, Нетішин та Славута, Волочиський, Городоцький, Дунаєвецький, Красилівський, Старосинявський та Теофіпольський райони Хмельницької області; міста Канів та Сміла, Смілянський район Черкаської області;

міста Чернівці та Новодністровськ, Кельменецький та Кіцманський райони Чернівецької області;

та Новодністровськ, Кельменецький та Кіцманський райони Чернівецької області; міста Чернігів та Ніжин Чернігівської області.

До слова, уряд рекомендував школам піти на осінні канікули з 15 по 30 жовтня. А вже після канікул заклади освіти можуть перейти на дистанційне навчання.