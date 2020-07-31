Весняний семестр минулого навчального року українські школярі завершували дистанційно – через обмеження, введені у зв'язку з пандемією COVID-19. Однак карантин триває. На що чекати учням та вчителям з початку нового навчального року?

Сайт 24 каналу зібрав все, що відомо на цей момент, та дізнався, які ще нововведення не виключають.

Попередні рекомендації для шкіл

30 липня МОЗ затвердило перелік рекомендацій для відкриття навчальних закладів з 1 вересня в умовах карантину.

Так, до шкіл можна буде заходити лише у масках, так само як і переміщатися коридорами, але на заняттях дозволяється сидіти без них. Самі уроки дозволили, за можливості, проводити на свіжому повітрі.

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Щодо температурного скринінгу, то для учнів він не буде обов'язковим. На відміну від працівників навчальних закладів: їм температуру потрібно буде міряти щодня. Якщо вона вища, ніж 37,2 – заходити не можна.

Рекомендують визначити різний час початку й завершення занять та перерв для різних класів. А також – обмежити проведення масових заходів у приміщеннях.

Крім того, передбачено введення таких заходів безпеки:

визначення місць для обробки рук антисептиками на вході до всіх приміщень;

збір використаних масок у спеціальні контейнери;

наявність рідкого мила, паперових рушників або електросушарки для рук у туалетах;

потрібна кількість безконтактних термометрів, дезінфекторів, засобів індивідуального захисту у медпунктах;

розмітка на підлозі для дотримання дистанції;

щонайменше 10 хвилин провітрювання приміщень після кожного заняття;

у кінці кожного робочого дня проведення дезінфекції поверхонь (дверних ручок, столів, місць для сидіння, перил тощо).



На учнів чекає низка "карантинних" нововведень / Ілюстрація rickmckeetoons (Instagram)

Нововведення чекають і на організацію харчування у школах: заборонено формати "шведського столу" та самообслуговування. Учні чи студенти повинні харчуватися за спеціально складеним графіком. Відстань між столами має бути щонайменше 1,5 м, а за одним столом має сидіти не більш, ніж 4 особи. Працівники харчоблоку працюватимуть у захисних масках і одноразових рукавичках.

Також встановлено рекомендації щодо перевезення дітей та працівників закладу в шкільному транспорті. Водіїв потрібно забезпечити масками та антисептиками для рук, щоденно контролювати їхній стан здоров’я та не допускати до роботи осіб з симптомами ГРВІ.

Двічі на день (на початку і в кінці зміни) салон автобуса необхідно дезінфікувати. Перебувати всередині можна лише у масках, а кількість пасажирів не має перевищувати число місць для сидіння.

Університети, тим часом, самі можуть визначати, коли і в якій формі їм починати освітній процес у новому навчальному році.

Про що раніше говорили в уряді?

Загальнонаціональний карантин в Україні продовжили до 31 серпня. А уже з 1 серпня у кожному регіоні встановлять один із чотирьох рівнів епідемічної небезпеки, від чого і залежатиме, зокрема, робота навчальних закладів. Так, "помаранчевий" рівень передбачає низку обмежень для цієї сфери, а "червоний" – заборону проводити заняття у школах та вишах. Проте відомо точно, що розпочнеться навчальний рік вчасно.

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Як зазначав очільник МОЗ Максим Степанов, у відомстві мають намір перейняти найкращі закордонні практики, аби "зробити процес навчання максимально комфортним та безпечним".

Заступник міністра охорони здоров'я, головний санітарний лікар України Віктор Ляшко в інтерв'ю Українському радіо не виключав і поділ предметів за форматом їх вивчення: одні уроки відвідуватимуть виключно дистанційно, а інші – у школі. При цьому він наголошував, що школа виконує як освітню, так і соціально-економічну функції. Йдеться передусім про те, що батьки працюють і не можуть постійно перебувати вдома з дітьми.

Як тільки ми переходимо на дистанційну освіту, то з дитиною повинен хтось перебувати вдома. Це буде впливати на можливість сім'ї адекватно працювати і поповнювати сімейний бюджет,

– пояснив Ляшко.



Регіони з "червоним" рівнем небезпеки школи не відкриють / Фото unsplash

Тоді як Міністерство освіти та науки виступає за те, щоб навчальний процес проходив, як і раніше – у класах, аудиторіях, лабораторіях, спортзалах. Але з урахуванням карантинних обмежень.

На початку липня т.в.о. Міністра освіти і науки України Сергій Шкарлет в інтерв'ю lb.ua зазначав, що не виключають і так звану змішану форму навчання: частково оффлайн, частково онлайн. Можливий також варіант відвідування навчальних закладів по змінах.



Що думають українці про дистанційне навчання / Інфографіка 24 каналу