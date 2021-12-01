Відпочинок учнів взимку: чи будуть школи переносити зимові канікули
Джерело:24 канал
В Україні учні повернулися до очного формату навчання після затяжних осінніх канікул та дистанційки. Але до Нового року залишився лише місяць, тож на дітей незабаром чекають зимові канікули. Скільки відпочиватимуть школярі взимку – читайте у статті.
Міністерство освіти та науки затвердило графік відпочинку школярів на весь навчальний рік 2021-2022. Але ймовірно, що зимові канікули, як і осінні, будуть переносити у школах різних регіонів.
До теми Канікули в школах України 2021 – 2022: коли та скільки відпочиватимуть учні
Графік канікул від МОН
Навчальний рік у більшості українських шкіл складається із двох семестрів, кожен з яких ділиться на дві чверті. Тож і відпочивають учні чотири рази на рік. Навесні та восени канікули мають тривати один тиждень, взимку – два, а влітку – всі три місяці.
Коли учні будуть відпочивати? Зимові канікули у школярів будуть за розкладом. Цього року, за даними МОН, учні відпочиватимуть два тижні – з 25 грудня 2021 року до 9 січня 2022 року.
А вже у понеділок, 10 січня, планується, що діти знову вийдуть на очне навчання. Але зазначимо, що графік канікул від Міносвіти є лише рекомендацією.
Коли будуть зимові канікули насправді
На дати зимових канікул можуть вплинути різні обставини, зокрема високий рівень захворюваності на COVID-19, грип, ГРВІ, проблеми з опаленням тощо. Школи можуть посунути канікули навіть заради зручності.
Так було цього року з осінніми канікулами. У кожному окремому регіоні, населеному пункті та навіть школі одного міста учні відпочивали по-різному. Деталі та дати відпочинку дітей восени – читайте за посиланням.
Коли будуть зимові канікули – наразі точної відповіді немає. Ймовірно, повториться ситуація, як з осіннім відпочинком. Десь почнеться раніше, десь за графіком МОН, десь пізніше. Дуже багато залежатиме від ситуації із захворюваністю на COVID-19.
Які регіони вже озвучили дати канікул
У кількох містах, зокрема Києві та Харкові, вже визначились з датами зимових канікул:
- Так, заступник голови КМДА Валентин Мондриївський запевнив, що столичні школярі підуть на зимові канікули вчасно. Це означає, що відпочивати вони будуть із 25 грудня до 9 січня.
- Натомість у Харкові вирішили, що зимові канікули розпочнуться пізніше – з 30 грудня. Крім того, до навчального року додадуть один тиждень – діти вчитимуться влітку.
- Рівне – школярі підуть на зимові канікули за графіком – 25 грудня, і відпочиватимуть до 9 січня включно.
- А в Кременчуці учні вчитимуться аж до 31 грудня включно, передає "Кременчуцька газета". Канікули почнуться з 1 січня і триватимуть до 16 січня. Вже у понеділок, 17 січня, учні вийдуть на навчання.
До слова, станом на 29 листопада дистанційно досі навчаються у понад тисячі шкіл. За словами Шкарлета, це всього 7,3% від загальної кількості шкіл, проте це тисячі учнів, які потребують живого спілкування та очного формату навчання.