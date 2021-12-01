Відпочинок учнів взимку: чи будуть школи переносити зимові канікули

Міністерство освіти та науки затвердило графік відпочинку школярів на весь навчальний рік 2021-2022. Але ймовірно, що зимові канікули, як і осінні, будуть переносити у школах різних регіонів.

До теми Канікули в школах України 2021 – 2022: коли та скільки відпочиватимуть учні

Графік канікул від МОН

Навчальний рік у більшості українських шкіл складається із двох семестрів, кожен з яких ділиться на дві чверті. Тож і відпочивають учні чотири рази на рік. Навесні та восени канікули мають тривати один тиждень, взимку – два, а влітку – всі три місяці.

Коли учні будуть відпочивати? Зимові канікули у школярів будуть за розкладом. Цього року, за даними МОН, учні відпочиватимуть два тижні – з 25 грудня 2021 року до 9 січня 2022 року.

А вже у понеділок, 10 січня, планується, що діти знову вийдуть на очне навчання. Але зазначимо, що графік канікул від Міносвіти є лише рекомендацією.

Коли будуть зимові канікули насправді

На дати зимових канікул можуть вплинути різні обставини, зокрема високий рівень захворюваності на COVID-19, грип, ГРВІ, проблеми з опаленням тощо. Школи можуть посунути канікули навіть заради зручності.

Так було цього року з осінніми канікулами. У кожному окремому регіоні, населеному пункті та навіть школі одного міста учні відпочивали по-різному. Деталі та дати відпочинку дітей восени – читайте за посиланням.

Коли будуть зимові канікули – наразі точної відповіді немає. Ймовірно, повториться ситуація, як з осіннім відпочинком. Десь почнеться раніше, десь за графіком МОН, десь пізніше. Дуже багато залежатиме від ситуації із захворюваністю на COVID-19.

Які регіони вже озвучили дати канікул

У кількох містах, зокрема Києві та Харкові, вже визначились з датами зимових канікул:

Так, заступник голови КМДА Валентин Мондриївський запевнив, що столичні школярі підуть на зимові канікули вчасно. Це означає, що відпочивати вони будуть із 25 грудня до 9 січня.

до 9 січня. Натомість у Харкові вирішили, що зимові канікули розпочнуться пізніше – з 30 грудня . Крім того, до навчального року додадуть один тиждень – діти вчитимуться влітку.

. Крім того, до навчального року додадуть один тиждень – діти вчитимуться влітку. Рівне – школярі підуть на зимові канікули за графіком – 25 грудня, і відпочиватимуть до 9 січня включно.

– 25 грудня, і відпочиватимуть до 9 січня включно. А в Кременчуці учні вчитимуться аж до 31 грудня включно, передає "Кременчуцька газета". Канікули почнуться з 1 січня і триватимуть до 16 січня. Вже у понеділок, 17 січня, учні вийдуть на навчання.

До слова, станом на 29 листопада дистанційно досі навчаються у понад тисячі шкіл. За словами Шкарлета, це всього 7,3% від загальної кількості шкіл, проте це тисячі учнів, які потребують живого спілкування та очного формату навчання.