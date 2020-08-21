Вже менш ніж за два тижні діти підуть до школи. Безперечно цього моменту чекали всі учні, тож захочуть отримати свято. Але чи можна проводити лінійки в умовах пандемії? Та чим школи можуть замінити такі урочистості?

Журналісти 24 каналу вирішили з’ясувати, чи будуть проводитися лінійки у школах та чим їх можна замінити.

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Коли діти підуть до школи?

Навчальний рік розпочнеться у всіх школах з 1 вересня. Проте, у регіонах або окремих районах, де буде визначено "зелений", "жовтий" та "помаранчевий" рівні епідемічної небезпеки, відвідування закладів освіти дозволено у звичайному режимі.

Натомість у "червоних" зонах буде вводитися двотижневий карантин, а навчання відбуватимуться лише дистанційно.

Чи будуть проводитися лінійки в школах 1 вересня

Міністерство освіти і науки рекомендує школам відмовитися від проведення традиційної лінійки на 1 вересня. Адже, відповідно до настанов МОЗ, проводити масові заходи у закладах освіти заборонено.



Учні мають заходити до школи в масках / Фото НУШ

До того ж, школи мають стежити за дотриманням учнями та працівниками соціального дистанціювання, правил гігієни, використанням засобів індивідуального захисту та уникненням скупчень.

Так, заступниця міністра освіти і науки Любомира Мандзій порадила школам креативно підходити до святкування першого дзвоника та обирати індивідуальний формат проведення 1 вересня.

Це може бути святкування в межах класу, оскільки це все таки менше людей і це наша шкільна родина. Давайте не піддавати одне одного небезпеці і придумаємо креативний формат,

– сказала Мандзій.

Також відомо, що у Львові святкових лінійок не проводитимуть. "1 вересня відбудеться у звичайному режимі, адже у нас лінійки скасовані. Все буде нетрадиційно та креативно", – відповіла керівниця управління освіти Львова Зоряна Довганик.

І незважаючи на те, що школи планують запустити у звичайному режимі, вчителів все ж навчають дистанційної роботи.

Креативні ідеї, як можна провести свято 1 вересня

Звичайно, вже з першого дня у школі діти (особливо учні початкової школи) захочуть поділитися враженнями від проведення літніх канікул з однолітками. Тож, влаштувати свято на День знань можна в межах класу.

Де проводити перший дзвоник по-новому? Для святкування 1 вересня можна обрати класну кімнату, актову залу, бібліотеку школи чи шкільний майданчик. Якщо це буде останній варіант, то радимо підготуватися та поставити стільчики, на яких можна причепити круті надписи: "Найрозумніший", "Юний математик", "Мрійниця", "Хочу вчитися" тощо. Також можна підготувати фотозону на шкільну тематику.

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Кілька ідей для святкування 1 вересня:

Поки не всі заклади освіти ще визначилися, чи будуть проводити перший дзвінок, тому ми підготували кілька ідей, які допоможуть створити незабутні враження для дітей від першого дня у школі.

"Так все починалося"

Діти, як і дорослі. люблять згадувати цікаві моменти шкільного життя. Тому класний керівник може заздалегідь принести флешку з фото чи відео. Організуйте цікаву презентацію (слайд-шоу) під веселу музику шкільних фото класу, уроків тощо. Це нагадає дітям, як чудово навчатися разом в одному класі.

"Лист з Хоґвардсу"

Мотивувати учнів до навчання можна, написавши листи чи записавши відеозвернення з побажаннями успіхів від казкових персонажів. До прикладу, можна оформити лист у магічному стилі Гаррі Поттера та "запросити" учнів до Хоґвардсу.

"Солодка мить"

Також можна купити для дітей солодке печиву у формі дзвоника, книжки, олівця тощо та влаштувати чайну церемонію в класі. Але така ідея більше підійде для учнів молодших класів.

Фоточелендж

Як ми вже зазначали, замість лінійки школи можуть організувати фотозону і створити для школярів так званий фоточелендж. Нехай учні роблять фото на фоні цієї зони в масках і лише з своїми однокласниками, а потім запостити його з соцмережі з хештегом вашої школи. Це точно сподобається сучасним дітям.

"Зоряний час"

Вчитель для цього має підготувати мікрофон на стійці. Кожен учень буде виходити на імпровізовану сцену, уявляти себе зіркою та вітати однокласників з 1 вересня.

Скажіть учням, що сьогодні кожен з них – зірка (відомий актор, співак чи спортсмен тощо) і проведіть час весело. Діти будуть захоплені.

Як працюватимуть школи з 1 вересня

З 1 вересня учні за сприятливої епідемічної ситуації в регіоні підуть до школи. Проте закладам освіти варто ретельно слідкувати за дотриманням правил безпеки учнями та працівниками.

А школи в "червоній" зоні працюватимуть інакше – там буде запроваджене онлайн-навчання на період, поки регіон перебуватиме в такій зоні. Кожні 14 днів перехід регіону з однієї до іншої зони вирішуватиме Державна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки.

Як організувати навчання у школі в період пандемії:

не можна допускати до роботи вчителів з температурою понад 37,2°C;

для учнів варто розробити маршрути та графік допуску до школи, щоб уникнути скупчень людей;

пересуватися та заходити в приміщення школи можна лише в масці, але під час занять учням можна буде зняти маску;

адміністрація закладу освіти має скласти розклад уроків так, щоби заняття в різних класах починалися та закінчувались у різний час;

за можливості треба забезпечити проведення занять на свіжому повітрі. Також обов’язково потрібно провітрювати класи після кожного заняття протягом 10 хвилин тощо.



Рекомендації МОЗ щодо навчання / Інфографіка 24 каналу