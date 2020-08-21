Чи будуть проводитися лінійки в школах на 1 вересня: чим їх можна замінити
Вже менш ніж за два тижні діти підуть до школи. Безперечно цього моменту чекали всі учні, тож захочуть отримати свято. Але чи можна проводити лінійки в умовах пандемії? Та чим школи можуть замінити такі урочистості?
Журналісти 24 каналу вирішили з’ясувати, чи будуть проводитися лінійки у школах та чим їх можна замінити.
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Коли діти підуть до школи?
Навчальний рік розпочнеться у всіх школах з 1 вересня. Проте, у регіонах або окремих районах, де буде визначено "зелений", "жовтий" та "помаранчевий" рівні епідемічної небезпеки, відвідування закладів освіти дозволено у звичайному режимі.
Натомість у "червоних" зонах буде вводитися двотижневий карантин, а навчання відбуватимуться лише дистанційно.
Чи будуть проводитися лінійки в школах 1 вересня
Міністерство освіти і науки рекомендує школам відмовитися від проведення традиційної лінійки на 1 вересня. Адже, відповідно до настанов МОЗ, проводити масові заходи у закладах освіти заборонено.
Учні мають заходити до школи в масках / Фото НУШ
До того ж, школи мають стежити за дотриманням учнями та працівниками соціального дистанціювання, правил гігієни, використанням засобів індивідуального захисту та уникненням скупчень.
Так, заступниця міністра освіти і науки Любомира Мандзій порадила школам креативно підходити до святкування першого дзвоника та обирати індивідуальний формат проведення 1 вересня.
Це може бути святкування в межах класу, оскільки це все таки менше людей і це наша шкільна родина. Давайте не піддавати одне одного небезпеці і придумаємо креативний формат,
– сказала Мандзій.
Також відомо, що у Львові святкових лінійок не проводитимуть. "1 вересня відбудеться у звичайному режимі, адже у нас лінійки скасовані. Все буде нетрадиційно та креативно", – відповіла керівниця управління освіти Львова Зоряна Довганик.
І незважаючи на те, що школи планують запустити у звичайному режимі, вчителів все ж навчають дистанційної роботи.
Креативні ідеї, як можна провести свято 1 вересня
Звичайно, вже з першого дня у школі діти (особливо учні початкової школи) захочуть поділитися враженнями від проведення літніх канікул з однолітками. Тож, влаштувати свято на День знань можна в межах класу.
Де проводити перший дзвоник по-новому? Для святкування 1 вересня можна обрати класну кімнату, актову залу, бібліотеку школи чи шкільний майданчик. Якщо це буде останній варіант, то радимо підготуватися та поставити стільчики, на яких можна причепити круті надписи: "Найрозумніший", "Юний математик", "Мрійниця", "Хочу вчитися" тощо. Також можна підготувати фотозону на шкільну тематику.
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Кілька ідей для святкування 1 вересня:
Поки не всі заклади освіти ще визначилися, чи будуть проводити перший дзвінок, тому ми підготували кілька ідей, які допоможуть створити незабутні враження для дітей від першого дня у школі.
- "Так все починалося"
Діти, як і дорослі. люблять згадувати цікаві моменти шкільного життя. Тому класний керівник може заздалегідь принести флешку з фото чи відео. Організуйте цікаву презентацію (слайд-шоу) під веселу музику шкільних фото класу, уроків тощо. Це нагадає дітям, як чудово навчатися разом в одному класі.
- "Лист з Хоґвардсу"
Мотивувати учнів до навчання можна, написавши листи чи записавши відеозвернення з побажаннями успіхів від казкових персонажів. До прикладу, можна оформити лист у магічному стилі Гаррі Поттера та "запросити" учнів до Хоґвардсу.
- "Солодка мить"
Також можна купити для дітей солодке печиву у формі дзвоника, книжки, олівця тощо та влаштувати чайну церемонію в класі. Але така ідея більше підійде для учнів молодших класів.
- Фоточелендж
Як ми вже зазначали, замість лінійки школи можуть організувати фотозону і створити для школярів так званий фоточелендж. Нехай учні роблять фото на фоні цієї зони в масках і лише з своїми однокласниками, а потім запостити його з соцмережі з хештегом вашої школи. Це точно сподобається сучасним дітям.
- "Зоряний час"
Вчитель для цього має підготувати мікрофон на стійці. Кожен учень буде виходити на імпровізовану сцену, уявляти себе зіркою та вітати однокласників з 1 вересня.
Скажіть учням, що сьогодні кожен з них – зірка (відомий актор, співак чи спортсмен тощо) і проведіть час весело. Діти будуть захоплені.
Як працюватимуть школи з 1 вересня
З 1 вересня учні за сприятливої епідемічної ситуації в регіоні підуть до школи. Проте закладам освіти варто ретельно слідкувати за дотриманням правил безпеки учнями та працівниками.
А школи в "червоній" зоні працюватимуть інакше – там буде запроваджене онлайн-навчання на період, поки регіон перебуватиме в такій зоні. Кожні 14 днів перехід регіону з однієї до іншої зони вирішуватиме Державна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки.
Як організувати навчання у школі в період пандемії:
- не можна допускати до роботи вчителів з температурою понад 37,2°C;
- для учнів варто розробити маршрути та графік допуску до школи, щоб уникнути скупчень людей;
- пересуватися та заходити в приміщення школи можна лише в масці, але під час занять учням можна буде зняти маску;
- адміністрація закладу освіти має скласти розклад уроків так, щоби заняття в різних класах починалися та закінчувались у різний час;
- за можливості треба забезпечити проведення занять на свіжому повітрі. Також обов’язково потрібно провітрювати класи після кожного заняття протягом 10 хвилин тощо.