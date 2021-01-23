Випускники вищих навчальних закладів України більше не будуть отримувати дипломи з відзнакою. Відповідні зміни набули чинності з січня 2021 року, а наказ підписав 29 грудня 2020 року міністр освіти й науки Сергій Шкарлет. У суспільстві це викликало як схвальні, так і негативні відгуки.

Сайт 24 каналу дізнався, як тепер позначатимуть особливі досягнення українських студентів і чи приносили користь червоні дипломи на практиці.

Деталі Червоних дипломів не буде: МОН затвердило нові форми документів про вищу освіту

Чому "скасували" червоні дипломи?

Відповідно до змін щодо оформлення дипломів після закінчення ВНЗ, з цього року всі випускники будуть отримувати документи однакового зразка – без поділу за кольором палітурки.

У МОН затвердили форми дипломів, серед яких більше немає "червоних" ("з відзнакою"):

диплом молодшого бакалавра;

бакалавр;

магістр;

доктора філософії;

доктора мистецтва;

доктора наук.

Також у міністерстві затвердили форми додатка до диплома європейського зразка та зразок академічної довідки.



Всі випускники будуть отримувати однакові дипломи / Фото unsplash

Однак, як пояснив у коментарі сайту 24 каналу головний експерт з питань освіти РПР Володимир Бахрушин, наразі в принципі не зовсім коректно говорити про скасування червоних дипломів. Тому що в законі, який встановлює зразки документів про вищу освіту, такого поняття немає з 2002 року. Але, за інерцією, залишалися зразки дипломів, які затверджувало міністерство.

З 2021-го ж, через те, що рік тому закон скасував поняття "диплом державного зразка", міністерство, коли затверджувало нові форми, вже не залишало ті, що не були передбачені законом.

Фахівець пояснює: саме поняття "червоний диплом" – з радянських часів, а в Україні воно було унормоване в 1993 році. Однак насправді, формально, всі дипломи з відзнакою старого зразка були не зовсім правильно видані.

Там передбачалося, що має бути 75% відмінних оцінок від повної кількості дисциплін, але у студентів половина предметів закінчувалися заліками – "склав/не склав" – і цей відсоток просто неможливо було отримати. Не було також жодних вимог і критеріїв того, що таке "добре", а що – "відмінно". І ми багато років мали ситуацію, коли, приміром, на інженерних спеціальностях більше студентів мають не дуже високі оцінки, а на деяких інших – майже самі відмінники.

Що буде натомість?

У Міністерстві освіти та науки України зазначили, що дані про особливі досягнення студента тепер будуть записувати у додатку до диплома. Вимоги до присудження відзнаки за успіхи у навчанні будуть визначати безпосередньо у закладі вищої освіти. У світі практикуються різні варіанти цього: Honors Diploma (фактично та сама відзнака), позначка, що випускник потрапив до 10% найкращих, тощо.

Але тепер кожен заклад повинен:

розробити власний зразок диплому;

передбачити критерії, за виконання яких студент буде отримувати відзнаки.

Тобто, як пояснив Володимир Бахрушин, університет по суті може той текст, який затвердило міністерство, робити на аркушах різного кольору, зокрема і червоних – тут немає ніяких заборон.

Хоча, за великим рахунком, сьогодні основний документ про освіту – це відповідний запис у державному реєстрі. З повною інформацією про випускника і його успішність,

– уточнив експерт.

Які переваги надавали випускникам червоні дипломи?

За радянських часів, коли все фінансувалося фактично з однієї кишені – з бюджету, існували норми, які передбачали надбавку до зарплати для молодих фахівців, які отримали диплом з відзнакою.

Однак, пригадує Володимир Бахрушин, десь з початку 90-х ця норма перестала працювати, тому що з'явився приватний сектор. Він потихеньку став панівним і такі правила на нього не поширювалися. Також відмінники могли влаштуватися в кращі місця. Сьогодні ж, констатує фахівець, в Україні жодних реальних переваг диплом з відзнакою фактично не надає. А роботодавці передусім зважають на реальні вміння і навички працівника, а не на колір "корочки".



Для студентів реальних переваг від іншого кольору диплома фактично немає / Фото unsplash

Випускниця одного з київських вишів Анастасія зізнається: червоний диплом ніколи не був для неї самоціллю й вона отримала його, несподівано для себе, лише на магістратурі. На думку дівчини, це – просто підтвердження того, що програма була для неї цікавою і вона докладала максимум зусиль у навчанні.

Палітурка іншого кольору безпосередньо ніяк не посприяла отриманню омріяної посади, але надихнула мене достатньо для того, щоб я почувалася більш впевнено під час співбесіди,

– поділилася з нами Анастасія.

З відзнакою закінчила КНУ ім. Тараса Шевченка й Анна. Чи реально їй це допомогло під час працевлаштування – не впевнена, однак у резюме цей факт вказує. Дівчина переконана: плюси тут точно є, просто треба вміти це правильно використовувати: "Червоний диплом – це ознака того, що ти вмієш щось робити на високому рівні. Не важливо, що ти вивчав. Це – крута якість".

Крім того, вагомим є і психологічний момент: довести собі, що ти можеш це зробити.

Я хотіла мати фото червоного диплома на фоні червоного корпусу (сміється, – 24). От, можна сказати, що для студентів це ще – можливість "випробувати" себе. Якщо ти собі таку мету поставив, ідеш до неї й отримуєш цей диплом, то він – матеріальне підтвердження того, що ти можеш досягати своїх цілей,

– пояснила Анна.

До пандемії дівчина проводила тури Києвом для іноземних туристів. Жартує, що і тут наявність диплома з відзнакою ставала в пригоді: коли туристи починають сперечатися, мовляв, десь прочитали, що "було не так, а інакше", говорить, що має профільну освіту і диплом топового університету з відзнакою. Зазвичай, це працює і людина більше не піддає сумнівам отриману інформацію.

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Ще одна наша співрозмовниця, Олена, закінчила педагогічний виш з двома червоними дипломами (бакалаврат і магістратура). Вона переконана: це допомогло їй влаштуватися в столичну гімназію, оскільки "жодних зв'язків тут не мала", а на посаду були й інші претенденти. МОН же, за її словами, нині знецінює знання:

Чотири чи більше років важко працювати й щоб навіть колір диплому не відрізнявся? Який тоді стимул? Вписану у додатку відзнаку, думаю, на практиці перевірити важко.

Як за кордоном?

Червоний диплом – поняття, притаманне країнам-вихідцям з СРСР. У державах Заходу ж немає дипломів різних кольорів, але є якраз відзнаки, які вказують на те, що студент був серед кращих у групі. І базується це на реальних даних про те, як він навчався.

Взагалі, як було вказано вище, у сучасному світі, коли все переходить у цифровий формат, не надто важливо, якого кольору палітурка. У найкращих університетах світу дивляться саме на виписку з диплома – безпосередньо отримані бали.