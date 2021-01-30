Червоний диплом відійшов у минуле: що натомість запропонували в уряді

У Мін'юсті зареєстрували наказ "Про затвердження форм документів про вищу освіту (наукові ступені) та додатка до них, зразка академічної довідки". Саме у цьому додатку буде інформація про відзнаки під час навчання.

Джерело: Урядовий портал

Такі відзнаки будуть у додатках до дипломів молодшого бакалавра, бакалавра та магістра.

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У дипломі про вищу освіту теж ставитимуть позначку про досягнення у навчанні. У Міносвіти пояснили, що на це виділять окремий рядок.

Також про досягнення не забудуть і в дипломах європейського зразка, про них теж зазначатимуть у додатку.

Шкарлет підписав наказ про нові форми дипломів

Чинним наказ стає після реєстрації у Міністерстві юстиції та публікації в "Офіційному віснику України".

Зазначимо, що наприкінці грудня 2020 року глава Міносвіти Сергій Шкарлет підписав наказ, у якому затвердив форми дипломів. Серед них нема дипломів "червоного" зразка.