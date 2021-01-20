Випускникам 2021 року вже не вручатимуть червоні дипломи. У Міністерстві освіти пояснили, в різних вишах системи оцінювання теж відрізняються. Тому сенсу в однакових дипломах вже немає. Водночас проректор КНУ імені Тараса Шевченка Володимир Бугров вважає, що така цінність цього документу про освіту є пережитком часів СРСР.

У МОН все ж пояснили, позначку "з відзнакою" тепер пропонується писати не в дипломі, а в додатку. Детальніше про це – в сюжеті 24 каналу.

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Директор директорату вищої освіти МОН Олег Шаров висловився щодо можливого кольору дипломів. "Можливо, найкращим випускникам будуть видавати сині, жовті чи зелені дипломи", – відзначив посадовець.

Українські університети мають академічну автономію та за рішенням вчених рад можуть вносити в додаток диплома відомості про досягнення випускника на власний розсуд. Але, попри пояснення освітян, скасування омріяного відмінниками "червоного диплома" обурило користувачів соцмереж.



Українців обурило скасування червоних дипломів / Скриншот з відео

Бугров: Червоний диплом – радянська спадщина

За словами проректора КНУ імені Тараса Шевченка Володимира Бугрова, цінність червоного диплома – пострадянський синдром суспільства. Він пригадав час, коли колір диплома міг визначати престижність місця роботи.

На певних спеціальностях червоний диплом давав допомогу при закінченні університету. Він означав можливість вибору місця роботи,

– прокоментував він.

Нині ж оцінки в дипломі – чи не останнє, на що звертає увагу роботодавець, коли наймає вчорашнього студента. Фахівець з працевлаштування Сергій Марченко відзначив, що вимоги до освітнього рівня у рекрутингових агенціях чують вкрай рідко.

Єдине, в чому може допомогти червоний диплом – дещо розказати працедавцю про характер його власника. Але вирішальним у пошуку першої роботи він точно не є.

"Наші клієнти часто звертають увагу не на освіту, а на досвід роботи. Вони також дивляться на результати якихось свої тестів", – пояснив Сергій Марченко.

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Він підтвердив, що червоний диплом справді свідчить про дисциплінованість людини. Однак проблемою відмінників є те, що це люди системи і вони не завжди можуть вийти за певні рамки.

"Тому часто великі бізнесмени є якимось трієчниками або взагалі кинули навчання", – зазначив фахівець з працевлаштування.

Червоний диплом – втіха для рідних

Кореспондентка 24 каналу Анна Брикова розповіла, що на практиці червоний диплом їй згодився лише 2 рази в житті:

для парадної світлини з випускного;

для участі в зйомці цього матеріалу.

Я кілька разів влаштовувалась на роботу, і мене при цьому не запитали про колір диплома або навіть про середній бал.

Нині все більше прогресивних вишів намагаються сприяти студентам в зароблянні не оцінок, а репутації професіонала вже під час навчання. Для цього організовують стажування у профільних фірмах і практикуми з іноземних мов, запрошують відомих фахівців на лекції. А хвилювання за колір диплому радять делегувати бабусям.