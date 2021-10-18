Червона зона в Запоріжжі: як працюватимуть школи та виші в регіоні

У Запоріжжі через погіршення епідситуації з 18 жовтня запровадили червону зону карантину. Школи міста розпочнуть осінні канікули раніше, а виші переходять на дистанційку.

Так, канікули для школярів триватимуть з 18 до 24 жовтня, а не до 31, як це мало б бути за планом. Таке рішення прийняли у всіх школах Запоріжжя.

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Окрім того, в Запоріжжі з 23 вересня очно могли працювати тільки ті навчальні заклади, де від COVID-19 вакцинувалися 80% і більше педагогів. За даними видання Zabor.net, лише 2 запорізьких виші і один коледж навчалися очно:

Запорізький державний медичний університет, де вакцинувалися 92% педагогів;

Запорізький гуманітарний професійний коледж НУ "Запорізька політехніка", де вакцинувалися 90% педагогів;

приватний виш "Запорізький інститут економіки та інформаційний технологій", де вакцинувалися 89% педагогів.

Але деякі вузи, такі як ЗНУ (Запорізький національний університет) та КПУ (Класичний приватний університет) також продовжували проводити пари в аудиторіях. І лише після рішення про перехід області в червону зону, в цих університетах почали переходити в онлайн.

Шановні студенти, викладачі та співробітники вузу! Згідно з розпорядженням ректора ЗНУ Миколи Фролова, в зв'язку з поширенням захворюваності COVID-19 і переходом Запоріжжя до червоної зони епідеміологічної небезпеки, з 18 жовтня навчання в ЗНУ відбуватиметься дистанційно,

– повідомили на сайті ЗНУ.

На сайті ЗДМУ (Запорізького державного медичного університету) зробили подібну заяву: "У зв'язку з переведенням Запоріжжя в червону карантинну зону, навчання з понеділка, 18 жовтня 2021, розпочнеться онлайн до особливих розпоряджень. Навчальний процес буде відбуватися за розкладом".

Представники Класичного приватного університету також підтвердили, що переходять на дистанційне навчання.

А ось в університеті "Запорізька політехніка" студентів і педагогів перевели в онлайн-режим ще 23 вересня.

Які обмеження діють у Запоріжжі

З 18 жовтня у Запоріжжі діятимуть додаткові обмежувальні заходи:

обмежено роботу закладів громадського харчування, крім надання послуг на виніс або з доставкою;

обмежено роботу ТРЦ, непродовольчих ринків, розважальних закладів й магазинів, за винятком продуктових. Водночас працюватимуть АЗС, аптеки, банківські установи, лікарні.

обмежена робота перукарень та інших закладів з надання послуг, тамдозволено приймати відвідувачів лише за попереднім записом.

До слова, в Херсонській області з 15 жовтня встановили червоний рівень епідемічної небезпеки. Там різко збільшилася кількість хворих на COVID-19. Як працюють школи та садочки на Херсонщині – читайте у статті.