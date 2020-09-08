Попри заборону працювати у "червоній" зоні школи та садочки Тернополя продовжують навчання. Тому працівники поліції почали складати протоколи про порушення карантину на керівників навчальних закладів.

Наразі правоохоронці склали 6 протоколів на керівників шкіл та дитячих садочків, повідомив начальник відділу комунікації поліції в Тернопільській області Сергій Крета, передає місцеве видання "20 хвилин".

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Зокрема, протоколи склали на трьох завідувачів садків та ще трьох керівників шкіл. Адже у поліції наголошують, що у червоній зоні вчителі можуть працювати, приходити до школи або проводити уроки онлайн, але учні в школі навчатися не можуть.

Що передбачають ці протоколи? Протоколи складають за статтею 44-3 Кодексу України про адміністративні правопорушення. вони передбачає чітку відповідальність за порушення правил карантину.



Таке порушення тягне за собою накладення штрафу на громадян від 17 тисяч гривень до 34 тисяч гривень і на посадових осіб – від 34 тисяч гривень до 170 тисяч гривень.



Чому школи в Тернополі працюють? У школах міська влада вирішила теж продовжити навчання та відмовилась посилювати карантин, хоча Тернопіль ще з 3 вересня перебуває у червоній зоні карантину. Депутати пояснюють це тим, що місто не зможе себе забезпечити.

Чому садочки в Тернополі працюють? Раніше міський голова Сергій Надал запевняв, що дитсадків заборона не стосується, оскільки вони не є закладами освіти. Проте правоохоронці вважають інакше: постанова Кабміну поширюється і на дошкільні заклади.

Окрім того, начальниця управління освіти і науки Тернопільської облдержадміністрації Ольга Хома заявила, що школи та інші заклади освіти у Тернополі мають припинити очне навчання з понеділка, 7 вересня. А все через те, що місто потрапила до "червоної" зони епідемічної небезпеки.

До слова, до "червоної" карантинної зони у області віднесли:

Тернопіль;

Бережани;

Чортків;

Бережанський район;

Бучацький район;

Гусятинський район;

Монастирський район;

Теребовлянський район;

Тернопільський район;

Чортківський район.

Нагадаємо, що в "червоній" зоні заборонена робота громадського транспорту, відвідування закладів освіти та робота ТРЦ, кафе і ресторанів.



Що передбачають карантинні зони / Інфографіка МОЗ