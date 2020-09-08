Поліція Тернополя складає протоколи на керівників шкіл і садків, які працюють у червоній зоні
Попри заборону працювати у "червоній" зоні школи та садочки Тернополя продовжують навчання. Тому працівники поліції почали складати протоколи про порушення карантину на керівників навчальних закладів.
Наразі правоохоронці склали 6 протоколів на керівників шкіл та дитячих садочків, повідомив начальник відділу комунікації поліції в Тернопільській області Сергій Крета, передає місцеве видання "20 хвилин".
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Зокрема, протоколи склали на трьох завідувачів садків та ще трьох керівників шкіл. Адже у поліції наголошують, що у червоній зоні вчителі можуть працювати, приходити до школи або проводити уроки онлайн, але учні в школі навчатися не можуть.
Що передбачають ці протоколи?Протоколи складають за статтею 44-3 Кодексу України про адміністративні правопорушення. вони передбачає чітку відповідальність за порушення правил карантину.
Таке порушення тягне за собою накладення штрафу на громадян від 17 тисяч гривень до 34 тисяч гривень і на посадових осіб – від 34 тисяч гривень до 170 тисяч гривень.
Чому школи в Тернополі працюють? У школах міська влада вирішила теж продовжити навчання та відмовилась посилювати карантин, хоча Тернопіль ще з 3 вересня перебуває у червоній зоні карантину. Депутати пояснюють це тим, що місто не зможе себе забезпечити.
Чому садочки в Тернополі працюють? Раніше міський голова Сергій Надал запевняв, що дитсадків заборона не стосується, оскільки вони не є закладами освіти. Проте правоохоронці вважають інакше: постанова Кабміну поширюється і на дошкільні заклади.
Окрім того, начальниця управління освіти і науки Тернопільської облдержадміністрації Ольга Хома заявила, що школи та інші заклади освіти у Тернополі мають припинити очне навчання з понеділка, 7 вересня. А все через те, що місто потрапила до "червоної" зони епідемічної небезпеки.
До слова, до "червоної" карантинної зони у області віднесли:
- Тернопіль;
- Бережани;
- Чортків;
- Бережанський район;
- Бучацький район;
- Гусятинський район;
- Монастирський район;
- Теребовлянський район;
- Тернопільський район;
- Чортківський район.
Нагадаємо, що в "червоній" зоні заборонена робота громадського транспорту, відвідування закладів освіти та робота ТРЦ, кафе і ресторанів.