Редакція 24 каналу підготувало цікаві та актуальні новини про дистанційне навчання та роботу шкіл у червоній зоні. Читайте всі найважливіші події, які відбулися за тиждень – з 2 по 6 листопада – у сфері української освіти.

Школи в червоній зоні

В Україні через поширення пандемії COVID-19 Міністерство охорони здоров’я пропонує посилити карантин. Зокрема, планують встановити додаткові обмеження у червоних зонах.

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У МОЗ запевняють, що не будуть закривати на карантин садочки і школи для учнів початкових класів. Водночас учнів з 5 по 11 класи краще відправити на дистанційне навчання.

Скільки школярів захворіли на COVID-19 і коли переходити на дистанційне навчання?

У Міністерстві охорони здоров'я повідомили, що з початку навчального року на COVID-19 захворіли понад 5 тисяч учнів, а це менше 1 % усіх учнів. Також відомо, що коронавірус підтвердили у понад 10 тисяч вчителів.

Також станом на початок листопада 912 закладів освіти перейшли на дистанційне навчання через спалах COVID-19.



Рекомендації МОЗ щодо навчання / Інфографіка 24 каналу

В Україні з 2 листопада почав діяти новий поділ регіонів на рівні епідеміологічної небезпеки. Так, безліч міст опиняться в червоній зоні. Зазначимо, що учням там варто навчатися дистанційно, але все вирішують місцеві влади.

Більше про те, як в різних містах України школи почали навчання після канікул – читайте у нашому матеріалі.

Дистанційне навчання в школі

Коли школи мають перейти на онлайн-навчання? Очільник МОЗ Максим Степанов запевнив, що відвідування садочків, шкіл та інших закладів освіти забороняється, коли на самоізоляції через контакт з людьми, у яких підтвердили COVID-19, перебуває понад 50% дітей та вчителів.

Як вчителі мають оцінювати учнів під час онлайн-навчання

У МОН запевнили, що оцінювання результатів учнів під час дистанційного навчання передбачає те, що:

оцінювання може відбуватися очно або дистанційно;

учні, які навчаються в онлайн-режимі, обов'язково мають проходити формувальне, поточне та підсумкове (тематичне, семестрове, річне) оцінювання;

види та періодичність оцінювання під час дистанційного навчання визначаються відповідно до форми здобуття освіти (наприклад, лише річне оцінювання для екстернів);

результати оцінювання будуть зафіксовані у класних журналах і свідоцтвах досягнень учнів;

оцінювання може здійснюватися за стандартною системою оцінювання, визначеною законодавством (1 – 12 балів), або за власною шкалою школи (за наявності правил переведення такої шкали до системи оцінювання, визначеної законодавством).

Чи можуть батьки попросити перевести дитину на онлайн-навчання? Батьки можуть прийняти таке рішення з будь-яких причин. Тоді їм необхідно звернутися до школи, яка надає послуги саме за дистанційною формою, і він повинен мати системотехнічне забезпечення для організації онлайн-навчання.

Онлайн-навчання забезпечує постійний вчительський супровід, регулярне відстеження результатів навчання учнів, а також надання їм підтримки в освітньому процесі.

Як вчителям будуть оплачувати дистанційні уроки

Під час організації дистанційного навчання зберігаються доплати за перевірку навчальних робіт учнів;

залишаються доплати за роботу в інклюзивних класах (групах);

додадуть надбавки за складність, напруженість у роботі;

додадуть надбавки за збільшення обсягу виконуваних робіт;

будуть інші доплати і надбавки відповідно до законодавства.

Окрім того, вчителі можуть організовувати дистанційне навчання в межах їхнього робочого часу з урахуванням режиму роботи школи. Міністерство освіти наголошує, що не менше 30 % навчального часу, передбаченого освітньою програмою, має бути організовано в синхронному режимі.

Водночас очільник Міносвіти Сергій Шкарлет заявив, що від директорів шкіл залежить, з якими знаннями, компетентностями та емоціями школярі завершать начальний рік. "Директори та вчителі перебувають сьогодні на передовій протистояння усім складнощам та викликам часу", – сказав він.

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Батьки теж висловили прохання щодо організації дистанційного навчання:

не перевантажувати учнів, зокрема з точки "розтягування" навчального процесу в часі; чіткіше сплановати графік уроків та його виконання, бо так дитині буде легше спланувати свій день, пропорційно виділивши час як на онлайн-навчання, так і на виконання домашнього завдання; давати дітям відпочинок, адже навчання в умовах дистанційної освіти дещо ускладнене; діти прагнуть живого спілкування, і якщо це неможливо у стінах школи, то організація навчального процесу із використанням outdoor-активностей вітається батьками.

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Коли будуть зимові канікули? Міністерство освіти і науки України повідомили, що поширена в ЗМІ інформація щодо зимових канікул в період із 28 грудня 2020 року до 10 січня 2021 року та з 15 до 21 лютого 2021 року є недостовірною.

МОН рекомендує школам провести зимові канікули з 25 грудня 2020 року по 10 січня 2021 року включно.



Коли відпочиватимуть школярі / Інфографіка 24 каналу

Рішення уряду та МОН

Уряд України дозволив місцевим радам використовувати залишки коштів освітньої субвенції 2019 року для того, аби закупити маски та антисептики, одноразові рукавички, захисні щитки тощо для учнів та вчителів.

Міністерство освіти і науки планує щороку проводити оцінювання фізичної підготовленості учнів та студентів. Для цього було створено робочу групу, метою якої є розроблення відповідних тестів та нормативів.

Новини у сфері вищої освіти

У Міносвіти наголосили, що в Україні є центри для вступу абітурієнтів з окупованого Криму та Донбасу. За останні роки кількість цих вступників лише зростала.

Так, у 2020 році через такі центри з окупованого Криму вступили до українських вишів майже 400 осіб, а з Донбасу – 1629 абітурієнтів. Цікаво, що в рейтингових списках з метою безпеки прізвища вступників були зашифровані.

П’ятірка закладів вищої освіти із зарахування вступників із окупованого Криму та Донбасу через центри стали:

Таврійський національний університет імені А. Вернадського – 64 особи

ДВЗО "Київський національний економічний університет ім. В. Гетьмана" – 34 особи

Національний медичний університет Богомольця – 20 осіб

Херсонська державна морська академія – 18 осіб

Київський національний університет ім. Т. Шевченка – 16 осіб

Найбільше вступників було зараховано на такі спеціальності: менеджмент (22 особи), інженерія програмного забезпечення (21 особа), медицина (21 особа), право (20 осіб), економіка (18 осіб).

Окрім того, Міносвіти продовжило терміни зарахування іноземців до закладів вищої освіти двічі на рік: до 15 грудня 2020 року та до 15 квітня 2021 року.

Додамо, що в Україну на навчання цього року прибуло понад 7,8 тисяч іноземців зі 125 країн світу. Проте це на 20 тисяч менше, ніж за останні два роки.



Найвпливовіші університети України / Інфографіка 24 каналу

Як вступатимуть до коледжів у 2021 році

Вступники після школи зможуть перед вступом оцінити свої шанси. Тобто школярі зможуть спочатку скласти вступні іспити, творчі конкурси, і лише тоді, оцінивши свої шанси, подавати документи до навчального закладу.

Також при вступі на основі повної або базової середньої освіти, якщо вступник складав ЗНО та додає його результати, його бал за вступне випробування підвищується на 25%.

Окрім того, для вступників після 9-го класу період проведення вступних іспитів буде продовжено.

Президент Володимир Зеленський доручив підготувати законопроєкт, який гарантує можливість дітям медиків, які загинули через ускладнення від коронавірусу, здобути вищу освіту за державний кошт.

Так, діти медиків, які втратили одного чи обох батьків через COVID-19, користуватимуться пільгами для вступу нарівні з абітурієнтами, чиї батьки загинули у зоні проведення ООС.

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Цікаві новини в сфері освіти цього тижня

Порушення карантину вчителькою

На Рівненщині вчителька упродовж 2 – 18 вересня перебувала в ліцеї без маски чи захисного щитка. Своїми діями вона порушила закону про захист населення від інфекційних хвороб. Під час розгляду справи педагогиня не визнала своєї вини й пояснила, що не бажає носити маску, бо є християнкою.

Тож, тепер вчительці доведеться заплатити 17 тисяч гривень штрафу за порушення правил карантину і 420 гривень судового збору до державного бюджету.

Оновлена система харчування в школі

Дружина президента Володимира Зеленського Олена Зеленська заявила, що в Україні вже узгодили оновлений регламент системи шкільного харчування і затвердили рекомендації про закупівлю в сфері організації харчування в школах.

Зеленська вважає, що застарілий регламент не дає можливості зробити шкільне меню різноманітним чи врахувати особливі дієтичні потреби дітей. А в новому документі чітко визначено, що можна і що заборонено продавати в шкільних буфетах.

До слова, у МОЗ наголосили, що у новому проєкті шкільного харчування будуть заборонені деякі продукти:

технологічно оброблені м'ясні та рибні страви, зокрема ковбаси, сосиски, заморожені напівфабрикати тощо;

солодкі газовані напої, енергетичні напої та будь-які іншиі напої із вмістом доданих цукрів;

також обмежать добову кількість солі, цукру, борошняних та кондитерських виробів та жирів для дітей.

Іспит з української мови для посадовців

Мовний омбудсмен Тарас Кремінь повідомив, що у майбутньому кожен, хто претендуватиме на посади в органах державної влади чи місцевого самоврядування, повинен буде складати іспит на знання мови.

Тобто людина, яка планує стати народним депутатом у наступному скликанні чи захоче працювати міністром тощо, повинна підтвердити своє знання української мови. Відповідна норма закону набуде чинності 16 липня 2021 року.

Перша білоруська онлайн-школа

В Україні запрацювала перша білоруська школа в онлайн-режимі, яку організували білоруські біженці. Заклад освіти зможе видавати документи державного зразка України. У школі будуть сформовані з 4 по 10 класи з поглибленим вивченням математики, англійської мови та програмування. Більше про це – читайте тут.