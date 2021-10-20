Червона зона на Херсонщині: деякі школи продовжують працювати очно

У більшості шкіл Херсонщини зараз тривають дочасні осінні канікули. Водночас кілька закладів освіти продовжують працювати в очному режимі навіть в червоній зоні.

Скільки шкіл пішли на канікули

Керівниця обласного управління освіти й науки Тетяна Юшко розповіла, що в Херсонській області із 384 шкіл 211 – пішли на канікули, 28 – працюють офлайн, бо мають 100% вакцинацію працівників, інші заклади освіти навчають у змішаній формі.

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За її словами, у червоній зоні можуть працювати ті заклади, у яких є 100% вакцинація. Як працюватимуть після канікул, залежатиме від рівня епідемічної небезпеки та вакцинації вчителів.

Якщо залишимося у червоній зоні, то будемо дивитися на відсоток вакцинації. Якщо знизиться рівень захворюваності і перейдемо до помаранчевої зони, то зможуть працювати заклади, де є 80% вакцинованих. В нас у майже всіх закладах освіти є 80%. Тому, якщо перейдемо до помаранчевої зони, то будемо працювати очно,

– додала вона.

А в самому Херсоні на осінні канікули на тиждень раніше – з 18 жовтня – пішли усі школи. Працюють наразі лише приватні заклади освіти.

Які школи працюють очно

Так, у Херсоні зараз працює недержавне навчально-виховне об’єднання "Хабад". Канікули там через єврейські свята були раніше, наприкінці вересня. Тому зараз школа працює у звичному режимі.

"Ми працюємо у звичайному режимі. У нас немає хворих. Є діти, у яких хворі батьки, і ці діти зараз вдома. Масковий режим у нас у коридорах, а у класах можна і без маски. Ми працюємо за потребами, які є в нашій країні, ми дотримуємося і працюємо, як треба", – говорить директор.



Навчання у навчально-виховному об’єднанні "Хабад" / Фото "Суспільне"

У школі, за його словами, вакциновані 100% педагогічного і технічного колективу. Чимало щеплених є і серед учнів старших 12 років.

Вчителька початкових класів Євгенія Морозова додала, що дещо змінився формат уроків. Зокрема, не проводяться колективні роботи у класі.

У червоній зоні змінилися умови праці, бо ми маємо дотримуватися усіх норм карантину. Діти ходять в масках. Ми не можемо проводити групових методів роботи, не проводимо з дітьми більш тісного контакту,

– сказала вона.

Не на канікулах і Чорнобаївська санаторна загальноосвітня школа-інтернат. Тут 235 учнів з вадами спини з усієї області. Майже 100 дітей залишаються ночувати.

"Щоденно контролюється стан здоров’я – вимірюють температуру, ведуть опитування батьків, дотримуються маскового режиму, дезінфікують приміщення", – запевняє директорка Ірина Лисенко.



Навчання у Чорнобаївській школі-інтернаті / Фото "Суспільне"

На сьогодні у цій школі-інтернаті відсутні 15% учнів. Але не через COVID-19, діти хворіють на сезонні застуди. "Коли вони виходять, то приносять тест від свого лікаря. Через медичну частину ми їх допускаємо до занять", – додає директорка.

. За добу, 19 жовтня, в Херсонській області зафіксували майже 950 нових випадків захворювання на COVID-19. Померли 24 людини. Загалом за весь час пандемії в області виявили понад 53 тисячі випадків захворювання на коронавірус.

До слова, спочатку школи мали йти на тижневі осінні канікули з 25 жовтня. Однак МОЗ рекомендувало перенести їх на 18 жовтня. Міносвіти цю пропозицію підтримало. Де школи дослухалися до порад, а де вирішили йти за графіком – читайте у статті.