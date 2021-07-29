Зрівнялася з середньою в Україні: у червні вчителі отримали вищу зарплату – сума

Середня зарплата вчителів в червні цього року склала 14 158 гривень. Це означає, що вона майже зрівнялась з середньою в економіці.

Адже, за даними Держслужби статистики, середня зарплата працівника підприємств, установ та організацій у червні 2021 року становила 14 313 гривень, що у 2,4 раза вище рівня мінімальної зарплати (6000 гривень).

До теми Робота шкіл під час карантину: Ляшко розповів, чи будуть примусово вакцинувати вчителів

Водночас, середня зарплата у сфері освіти в червні, згідно з показниками, склала 98,9% від середнього рівня зарплат в України – педагоги отримали 14 158 гривень.

Середня зарплата вчителів у квітні 2021 року склала 10 859 гривень. А мінімальна зарплата українських педагогів становить 4 859 гривень. Натомість у порівнянні з червнем минулого року середня зарплата склала 131% (тобто збільшилася на понад 4 тисячі гривень).

Додамо, що найбільша середня зарплата зафіксована у Києві – 20 455 гривень, а найменша – у Кіровоградській області – 11 497 гривень.

Важливо Зарплата вчителя: скільки отримують освітяни в Україні та Європі

Окрім того, вчителям в Україні вже підняли зарплати на 20% у січні цього року. А в грудні мають підняти ще на 8,3%.



Зарплата вчителів на 2021 рік / Дані МОН / Інфографіка 24 каналу

До слова, Міністерство економіки роз’яснило, що держава забезпечує вчителям виплату допомоги на оздоровлення у розмірі ставки зарплати під час надання щорічної відпустки. Так, для кожного педагога передбачається одна допомога для оздоровлення.