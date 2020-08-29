У Чернівцях закриють дитячі садочки через червону зону: що відомо
У Чернівцях з 31 серпня призупиняють свою роботу понад 20 дитячих садочків.
Вони не працюватимуть допоки в місті діятиме "червона" зона карантину. Про це розповів заступник міського голови Олександр Паскар "Суспільному".
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Він зазначив, що з 28 серпня 2020 року обласний департамент освіти видав наказ про заборону роботи дошкільних навчальних закладів у червоній зоні карантину. Садочки мають закрити попри рішення сесії міської ради.
Раніше депутати дозволили відновити роботу закладів. На позачерговій сесії у Чернівцях 25 серпня депутати підтримали проєкт рішення про епідемічну ситуацію.
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Він дозволяє:
- роботу громадського транспорту в режимі спеціальних перевезень;
- суб’єктів господарювання (ринків, торгівлі, кінотеатрів, дитячо-юнацьких спортивних шкіл, спортивних клубів, зали тощо);
- закладів громадського харчування, за умови присутності в залі не більше 20 осіб;
- дошкільних закладів та шкіл, за умови дотримання рекомендацій від МОЗ.
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