Невдовзі у міськраді проведуть засідання комісій з питань ТЕБ ​​та НС для вирішення питання щодо роботи ресторанів, культурно-мистецьких центрів та проведення спортивних заходів. Про це повідомив заступник Чернівецького міського голови Юрій Лесюк.

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Чому школу переведуть на "дистанційну"

Лесюк розповів, що міськрада отримала подання від головного санітарного лікаря України Віктора Ляшка та звернення від головної санлікарки Чернівецької області Наталії Гопко. Потім вивчили протокол обласної комісії ТЕБ та НС, а також постанову Кабінету Міністрів.

Наразі на дистанційне навчання переходять всім нашим класам. Однак, за словами чиновника, з понеділка початкового навчання початкової школи можна відновити. Про це поговорять на засіданні комісії.

Постанова Кабміну вступає в дію з 24 лютого. У ній ідеться про те, що початкова школа може продовжувати початкове навчання,

– зауважив заступник мера.

Чи працюватимуть садочки

Наразі роботи дитячих садочків у Чернівцях не припиняють.

Університет - теж на "дистанційну"