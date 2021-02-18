У Чернівцях школи переходять на дистанційне навчання
У Чернівцях з 19 лютого всі школи перейдуть на дистанційну форму навчання. Все через епідемічну ситуацію в регіоні. Студенти також навчатимуться в онлайн-режимі.
Джерело:Укрінформ
Невдовзі у міськраді проведуть засідання комісій з питань ТЕБ та НС для вирішення питання щодо роботи ресторанів, культурно-мистецьких центрів та проведення спортивних заходів. Про це повідомив заступник Чернівецького міського голови Юрій Лесюк.
До речі Рівень стресу школярів підвищився на дистанційному навчанні: дослідження
Чому школу переведуть на "дистанційну"
Лесюк розповів, що міськрада отримала подання від головного санітарного лікаря України Віктора Ляшка та звернення від головної санлікарки Чернівецької області Наталії Гопко. Потім вивчили протокол обласної комісії ТЕБ та НС, а також постанову Кабінету Міністрів.
Наразі на дистанційне навчання переходять всім нашим класам. Однак, за словами чиновника, з понеділка початкового навчання початкової школи можна відновити. Про це поговорять на засіданні комісії.
Постанова Кабміну вступає в дію з 24 лютого. У ній ідеться про те, що початкова школа може продовжувати початкове навчання,
– зауважив заступник мера.
Чи працюватимуть садочки
Наразі роботи дитячих садочків у Чернівцях не припиняють.
Університет - теж на "дистанційну"
- З 22 лютого Чернівецький національний університет теж переходить на дистанційне навчання. Як повідомляє "Суспільне", про це заявив ректор ЧНУ Роман Петришин. Онлайн-навчання буде до 8 березня.
- До слова, в Буковинському медуніверситеті на "дистанційку" перейшли 18 лютого. До занять в аудиторіях повернуться, коли покращитися ситуація з коронавірусом.
Поділитися новиною