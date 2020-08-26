Депутати Чернівецької міськради прийняли рішення дозволити роботу дитячих садочків та шкіл за умови дотримання протиепідемічних заходів. І це попри те, що місто потрапило до "червоної" зони епідемічної небезпеки.

Про це повідомила пресслужба міської ради Чернівців. Відповідне рішення вже підписано секретарем міськради Василем Проданом.

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Зазначимо, що з 24 серпня 2020 року до "червоної" зони потрапили міста з 5-ти областей України, серед них і Чернівці. Згідно з правилами, в цих регіонах забороняється робота громадського транспорту, діяльність кафе, ресторанів та відвідування шкіл і садочків.

Раніше повідомлялося, що у Чернівцях до 7 вересня буде призупинена робота усіх державних дитячих садочків, а навчання у школах розпочнеться дистанційно.

Однак, через посилені карантинні заходи містяни влаштували протести перед міською адміністрацією з вимогою дозволити працювати школам і дитсадкам.

Тож, на позачерговій сесії у Чернівцях 25 серпня депутати підтримали (31 голос "за") проєкт рішення про епідемічну ситуацію. Він дозволяє:

роботу громадського транспорту в режимі спеціальних перевезень;

суб’єктів господарювання ( ринків, торгівлі, кінотеатрів , дитячо-юнацьких спортивних шкіл, спортивних клубів, зали тощо);

, дитячо-юнацьких спортивних шкіл, спортивних клубів, зали тощо); закладів громадського харчування, за умови присутності в залі не більше 20 осіб;

дошкільних закладів та шкіл, за умови дотримання рекомендацій від МОЗ.

Проте разом з тим забороняється робота розважальних закладів, ігрових зон в ТРЦ, проведення масових заходів тощо.

Окрім того, депутати міської ради попросили Міністерство інфраструктури не скасовувати зупинки поїздів далекого сполучення.

Додамо, що за весь час у Чернівцях та області на COVID-19 захворіло 9 541 осіб, померли – 266. За останню добу, 25 серпня, в області 170 нових випадків.