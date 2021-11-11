У Чернівцях учні повертаються за парти: коли відновиться очне навчання

У Чернівецькій області відновлюється очне навчання у школах. Учні зможуть повернутися за парти вже з понеділка, 15 листопада.

Відповідне рішення схвалили на засіданні обласної комісії ТЕБ та НС. Голова Чернівецької ОДА Сергій Осачук запевнив, що за час дистанційки посилені карантинні обмеження в області допомогли "збити" стрімке наростання коронавірусу.

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Чиновник наголосив, що він щасливий від того, що якщо за допомогою цих заходів вони змогли зберегти хоча б кілька людських життів. Він також подякував всім буковинцям, які у цьому допомогли.

Саме тому на засіданні обласної комісії ТЕБ та НС ухвалили рішення повернути дітей за шкільні парти уже з понеділка, 15 листопада,

– написав чиновник.

З наступного тижня в Чернівецькій області відновлюють роботу навчальні заклади і одночасно діють всі інші обмежувальні заходи.

Карантин у Чернівецькій області

З 24 жовтня діють посилені обмеження. Відвідування закладів громадського харчування, спортивних, культурних, розважальних та інших установ, а також користування громадським транспортом можливо лише при наявності COVID-сертифікату. Підходить також ПЛР-тест або експрес-тест, який діє 72 години.

За минулу добу, 10 листопада, в області підтвердили COVID-19 у 430 людей. Найбільше випадків виявили у Чернівецькому районі. За добу до лікарень шпиталізували 109 людей. 16 осіб з коронавірусом померли.Загалом в Україні впродовж минулої доби зафіксували 24 747 нових випадків захворювання на коронавірус. Серед інфікованих 1 550 дітей. На жаль, летальних випадків – 652.

До слова, у Києві вирішили продовжити дистанційне навчання щонайменше на тиждень, бо там все більше дітей хворіє на коронавірус, їх госпіталізують до лікарень.

За словами мера столиці Віталія Кличка, в столичних лікарнях станом на 10 листопада перебувають 85 дітей з коронавірусом та підозрою на захворювання. 4 з них – у реанімаціях.

Текст публікації Сергія Осачука:

Діти повертаються за парти. Завдяки рішенню посилити карантинні обмеження в області, нам вдалося збити стрімке наростання хвороби та уникнути червоної зони. Якщо за допомогою цих заходів ми зберегли хоча б кілька людських життів, я дуже з цього щасливий і дякую всім буковинцям, які нам у цьому допомогли.

Саме тому сьогодні на засіданні обласної комісії ТЕБ та НС ухвалили рішення повернути дітей за шкільні парти уже з понеділка, 15 листопада.