Відповідне рішення схвалили на засіданні обласної комісії ТЕБ та НС. Голова Чернівецької ОДА Сергій Осачук запевнив, що за час дистанційки посилені карантинні обмеження в області допомогли "збити" стрімке наростання коронавірусу.
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Чиновник наголосив, що він щасливий від того, що якщо за допомогою цих заходів вони змогли зберегти хоча б кілька людських життів. Він також подякував всім буковинцям, які у цьому допомогли.
Саме тому на засіданні обласної комісії ТЕБ та НС ухвалили рішення повернути дітей за шкільні парти уже з понеділка, 15 листопада,
– написав чиновник.
З наступного тижня в Чернівецькій області відновлюють роботу навчальні заклади і одночасно діють всі інші обмежувальні заходи.
Карантин у Чернівецькій області
З 24 жовтня діють посилені обмеження. Відвідування закладів громадського харчування, спортивних, культурних, розважальних та інших установ, а також користування громадським транспортом можливо лише при наявності COVID-сертифікату. Підходить також ПЛР-тест або експрес-тест, який діє 72 години.
До слова, у Києві вирішили продовжити дистанційне навчання щонайменше на тиждень, бо там все більше дітей хворіє на коронавірус, їх госпіталізують до лікарень.
За словами мера столиці Віталія Кличка, в столичних лікарнях станом на 10 листопада перебувають 85 дітей з коронавірусом та підозрою на захворювання. 4 з них – у реанімаціях.
Текст публікації Сергія Осачука:
Діти повертаються за парти. Завдяки рішенню посилити карантинні обмеження в області, нам вдалося збити стрімке наростання хвороби та уникнути червоної зони. Якщо за допомогою цих заходів ми зберегли хоча б кілька людських життів, я дуже з цього щасливий і дякую всім буковинцям, які нам у цьому допомогли.
Саме тому сьогодні на засіданні обласної комісії ТЕБ та НС ухвалили рішення повернути дітей за шкільні парти уже з понеділка, 15 листопада.