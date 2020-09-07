Чернівці наразі перебувають у "червоній" зоні, оскільки там багато хворих на коронавірус. Проте жителі міста влаштували черговий пікет та вимагають, щоб місцева влада скасувала дистанційне навчання у школах та дозволила учням ходити до навчальних закладів.

Так, близько 100 громадян взяли участь у пікеті під Чернівецькою ОДА з вимогою скасувати дистанційне навчання у школах та перейти до очної форми, передає видання Molbuk.

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Пікетували як жителі Чернівців, так і батьки з сусідніх громад, зокрема Великокучурівської ОТГ. Вони вийшли з плакатами "Ми – за очне навчання" та вимагають, аби влада дала можливість їхнім дітям навчатися не дистанційно, а очно.



Протести батьків у Чернівцях / Фото Molbuk

За їхніми словами, діти повинні нормально навчатися. Адже в області не кожна дитина має змогу дистанційно навчатися бо немає ґаджетів чи Інтернету.

Тому група батьків підписалась під зверненням до голови ОДА з вимогою скасувати обмеження на навчання школярів. "Ми категорично проти дистанційного навчання. Це – нереально, наші діти не сприймають цю форму навчання. Ні першокласники, ні 11 клас! Це просто абсурд!", – заявила учасниця пікету.



Батьки зібралися під Чернівецькою ОДА на протест / Фото Molbuk

Батьки школярів також поскаржилися на те, що через онлайн-навчання вони не можуть піти з дому, зокрема, і працювати. До того ж, під час навчання постійно "зривається" ефір на платформі ZOOM або немає нормального інтернету.