Чернівці в червоній зоні: батьки учнів знову пікетують з вимогою відкрити школи – фото
Чернівці наразі перебувають у "червоній" зоні, оскільки там багато хворих на коронавірус. Проте жителі міста влаштували черговий пікет та вимагають, щоб місцева влада скасувала дистанційне навчання у школах та дозволила учням ходити до навчальних закладів.
Так, близько 100 громадян взяли участь у пікеті під Чернівецькою ОДА з вимогою скасувати дистанційне навчання у школах та перейти до очної форми, передає видання Molbuk.
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Пікетували як жителі Чернівців, так і батьки з сусідніх громад, зокрема Великокучурівської ОТГ. Вони вийшли з плакатами "Ми – за очне навчання" та вимагають, аби влада дала можливість їхнім дітям навчатися не дистанційно, а очно.
Протести батьків у Чернівцях / Фото Molbuk
За їхніми словами, діти повинні нормально навчатися. Адже в області не кожна дитина має змогу дистанційно навчатися бо немає ґаджетів чи Інтернету.
Тому група батьків підписалась під зверненням до голови ОДА з вимогою скасувати обмеження на навчання школярів. "Ми категорично проти дистанційного навчання. Це – нереально, наші діти не сприймають цю форму навчання. Ні першокласники, ні 11 клас! Це просто абсурд!", – заявила учасниця пікету.
Батьки зібралися під Чернівецькою ОДА на протест / Фото Molbuk
Батьки школярів також поскаржилися на те, що через онлайн-навчання вони не можуть піти з дому, зокрема, і працювати. До того ж, під час навчання постійно "зривається" ефір на платформі ZOOM або немає нормального інтернету.
Що відомо про "червону" зону у Чернівецькій області?Станом на 7 вересня у Чернівецькій області ( у Чернівцях, Вижницькому, Глибоцькому, Заставнівському, Кіцманському, Новоселицькому та Сторожинецькому районах) діє "червона" зона, яка передбачає суворі обмеження. Там усі школи переведені на дистанційне навчання.
Станом на 7 вересня у Чернівецькій області зафіксовано понад 11 тисяч підтверджених випадків коронавірусу від початку поширення пандемії в Україні. Так, 301 людина померла.
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