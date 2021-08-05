Отримав звання за підробленим дипломом: у Чернігові засудили викладача військової частини

У Чернігові викладач військової частини "Десна" отримав 5 років позбавлення волі за підроблений диплом. Завдяки документу про освіту чоловік зміг отримати звання та грошове забезпечення.

Ще у 2018 році військовий подав підроблений диплом спеціаліста, виданого Чернігівським державним технологічним університетом, хоча в указаному виші він ніколи не навчався.

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Після цього чоловік пройшов курси військової підготовки, де отримав звання "молодший лейтенант".

Завдяки цьому його призначили на посаду викладача циклової комісії військово-спеціальних дисциплін у військовій частині, де він отримував відповідне грошове забезпечення.

Вирок суду "викладачеві"

І лише в серпні 2021 року Чернігівський районний суд визнав військовослужбовця винним у вчиненні кримінальних правопорушень та призначив йому покарання у виді позбавлення волі на строк 5 років.

Зазначимо, що чоловік повністю визнав свою вину у суді, тож суд звільнив його від відбування основного покарання, за умови якщо він протягом 2 років не вчинить нового кримінального правопорушення.

Також суд ухвалив призначити йому додаткове покарання у виді позбавлення офіцерського військового звання "лейтенант".

До слова, у Києві правоохоронці викрили радницю ректора одного з приватних вишів на хабарі за диплом про вищу освіту. За даними слідства, жінка гарантувала клієнтам видачу документів без навчання у закладі.