Це перше подібне рішення, яке задовольнив суд у Чернігові. Хоча загалом по Україні такі справи зустрічаються часто, але вчителі часто програють.

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Зазначимо, що викладачка працює у Чернігівському музичному коледжу імені Л. Ревуцького. Суд скасував її відсторонення від роботи.

Адвокат вчительки Костянтин Серкін наголосив, що за рішенням суду роботодавець тепер має виплатити їй середню зарплату за час відсторонення від роботи з 8 листопада 2021 року.

У Чернігівському музичному коледжі ще не знають, чи подаватимуть апеляцію на цю ухвалу суду.

Рішення суду треба виконувати або подавати апеляцію. Коли рішення суду надійде до нас, будемо разом з юристом думати щодо подачі апеляції,

– сказав директор Володимир Суховерський.

За його словами, у музичному коледжі є чотири людини, які зазначені в наказі на відсторонення від роботи.

Інші справи вчителів щодо відсторонення

До слова, відсторонені через відсутність вакцинації педагоги подають численні позови до судів, в яких оскаржують рішення про відсторонення. Проте далеко не всіх вчителів повертають на роботу до школи.

Так, 8 грудня суд Миколаївської області, навпаки, відмовився поновлювати на роботі вчительку. Суддя зазначила, що у випадку обов’язкової вакцинації суспільні інтереси вагоміші, ніж особисті.

Держава, встановивши відсторонення педагогів від виконання обов’язків, які не мають профілактичного щеплення, реалізує свій обов’язок щодо забезпечення безпеки життя і здоров’я всіх учасників освітнього процесу, в тому числі й самих дітей,

– йдеться у повідомленні суду.

Проте в деяких регіонах вчителі виграли справи в судах:

Справа директорки на Закарпатті . У місті Виноградів суд скасував наказ про відсторонення директорки місцевої школи №3 ім. Жігмонда Перені. Суддя повернув керівницю на роботу та зобов’язав компенсувати їй кошти (понад 22 тисячі гривень невиплаченої зарплати та 25 тисяч моральної шкоди).

. У місті Виноградів суд скасував наказ про відсторонення директорки місцевої школи №3 ім. Жігмонда Перені. Суддя повернув керівницю на роботу та зобов’язав компенсувати їй кошти (понад 22 тисячі гривень невиплаченої зарплати та 25 тисяч моральної шкоди). Справа педагогів на Вінниччині та Донеччині . 7 грудня в містах Мирноград (Донецької області) та Липовець (Вінницької області) суди ухвалили скасувати накази про відсторонення та компенсувати зарплату за час вимушеної відсутності педагога на роботі.

. 7 грудня в містах Мирноград (Донецької області) та Липовець (Вінницької області) суди ухвалили скасувати накази про відсторонення та компенсувати зарплату за час вимушеної відсутності педагога на роботі. Справа вчительки на Сумщині. 6 грудня суд Сумської області також постановив відновити вчительку на роботі, як писав 24 канал. Проте суддя задовольнила позов лише частково – не компенсувала зарплату.

Відсторонення вчителів

Учителів, які не вакцинуються зовсім, відстороняють від роботи, і їм не нараховувуються стаж та зарплата за цей період. Станом на 3 грудня відстороненими залишалися понад 2 тисячі вчителів.

Коли відсторонені вчителі зможуть повернутися до роботи? Як тільки освітяни вакцинуються або нададуть довідку про протипоказання до щеплень чи довідку про те, що перехворіли, вони зможуть повернутися до роботи.