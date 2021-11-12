Таке рішення ухвалила комісія з питань ТЕБ та НС міськради. Це відбудеться за умови дотримання всіх карантинних вимог, зокрема, про вакцинацію персоналу навчальних закладів.

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Директор Департаменту освіти в Чернігові Василь Білогура наголосив, що з понеділка, 15 числа, будуть зняті додаткові обмеження, які приймалися на території міста.

Ті навчальні заклади, які, відповідно до постанови уряду, зможуть працювати у повному форматі, відновлять свою роботу. Навчальні заклади проведуть наради й приймуть рішення, про які повідомлять всіх батьків,

– сказав він.

Чиновник додав, що перелік шкіл, які зможуть відновити очне навчання з 15 листопада, оприлюднять у п'ятницю, 12 листопада.

Нагадаємо, що учні 5 – 11 класів шкіл у Чернігові пішли на дистанційне навчання ще з 1 листопада. Тоді працювати очно могла тільки школа №4 – там провакцинувалися 100% працівників шкіл.

А з 8 листопада учні всіх шкіл Чернігова (крім учнів 1 – 4 класів) відправили на дистанційне навчання. Таке рішення 5 листопада ухвалила міська комісія з питань ТЕБ та НС з огляду на стан захворюваності на COVID у Чернігові.

Коронавірус у Чернігові! За минулу добу, 11 листопада, в області виявили 680 нових випадків COVID-19. На жаль, 23 людини померли. Загалом на Чернігівщині за весь час пандемії захворіли на коронавірус понад 80 тисяч людей, летальних випадків – 1 964.

До слова, у Чернівецькій області також відновлюється очне навчання у школах. Учні зможуть повернутися за парти вже з понеділка, 15 листопада. Місцева влада каже, що за час дистанційки змогли "збити" стрімке наростання коронавірусу.

Водночас у Львові вирішили дещо послабити карантинні обмеження. З 15 листопада учням молодших класів дозволили повернутися у школи на очне навчання. Деталі – читайте у статті.