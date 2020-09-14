У Чернігові з 7 вересня запровадили змішаний формат навчання. Проте, батьки школярів назвали його незаконним та почали скаржитися. Тому згодом школи скасували попереднє рішення.

Зазначимо, що за потреби змішане навчання запроваджується у містах жовтої зони, як і зробили в Чернігові. Проте, жителі міста почали скаржитися, тому міська влада це рішення скасувала, передає пресслужба Чернігівської міськради.

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У міськраді наголосили, що ситуація із захворюванням на коронавірус у Чернігові наразі не є критичною і поки що дозволяє повернутися до звичайного режиму навчання.

Чому Чернігів перейшов на змішане навчання? У перші дні навчання там було стрімке зростання кількості нових захворювань: лише за 2 дні було 45 нових хворих. Тому в місті запровадили змішане навчання – половина дітей 5-11 класів ходила до школи, інша половина – навчалася дистанційно, а потім вони мінялися.

Проте, батьки школярів виступили проти такого формату, бо вважали його незаконним. "Батьки не мовчали та, попри погрози, привели дітей до школи, штурмували управління освіти, та подавали скарги тощо. Тому навчання і відновили", – наголосила представниця Батьківського комітету Олена Чубко-Павленко.

І оскільки з понеділка, 14 вересня, статистика пішла на спад, міський голова Владислав Атрошенко доручив управлінню освіти відновити освітній процес у школах міста у звичному режимі для учнів 5 – 11 класів.

До слова, у Київській області 14 шкіл вже повністю або частково перейшли на дистанційне навчання через захворювання COVID-19 в учнів чи вчителів. Всього на дистанційному навчанні перебуває понад півтори тисячі дітей у області.