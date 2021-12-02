У Чернігові дорожчає харчування у садочках і школах: оприлюднили суми

Чернігівська міська рада підвищила вартість дитячого харчування в садочках та школах. Скільки тепер будуть платити батьки – читайте у статті.

У проєкті рішення міської ради зазначається, що вартість дитячого харчування зросте з 4 січня 2022 року, оскільки дітей годуватимуть по-новому.

До теми МОЗ опублікувало рецепти страв з нового шкільного меню: що готуватимуть для дітей

Як здорожчає харчування у школах

У школах діє пропорція 57% (сплачують батьки за дитину) на 43% (сплачує місто). Батьківська частка зросте з 13,5 до 16 гривень за сніданок. А витрати з міського бюджету збільшаться на дві гривні за кожну дитину.

У школах харчування зросте так:

сніданок для учнів 1 – 4 класів коштуватиме до 28 гривень, для 5 – 11 класів – до 32 гривень.

обід та підвечірок для учнів 1 – 4 класів коштуватиме до 32 гривень.

Трохи дорожче доведеться заплатити за харчування дітей у Чернігівській спеціальній школі №1 та Чернігівському навчально-реабілітаційному центрі №2: у дошкільному відділенні – до 36 гривень на день, у шкільному – до 39 гривень.

Водночас вартість харчування у пришкільних таборах шкіл в оздоровчий період коштуватиме до 75 гривень на день.

Як здорожчає харчування у садочках

У дитячих садочках батьки платять 75% вартості харчування, а міський бюджет – 25%. Тож у ясельній групі за день батькам доведеться сплатити 22,5 грн, а у дошкільній – 27. Місто доплатить 7,5 і 9 гривень відповідно.

Натомість розмір плати за харчування дітей у садочках для батьків, у сім'ях яких троє і більше дітей, складає 50% розміру визначеної плати.

Зростання цін на харчування у садочках:

у групах раннього віку – до 30 гривень на день;

у групах передшкільного віку – до 36 гривень на день;

у групах цілодобового перебування – до 40 гривень на день.

Водночас дорожчим стане харчування для вихованців Чернігівського садочку №35 санаторного типу “Барвінок”: у групах раннього віку – до 32 гривень на день, у групах передшкільного віку – до 37 гривень на день, у групах цілодобового перебування – 40 гривень на день.

До слова, у школах та садочках Харкова з 1 січня також подорожчає харчування. Зокрема, меню у садочках стане дорожчими на 5 гривень за день, а в школах – на 2 гривні. Деталі – читайте тут.