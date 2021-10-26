Начальник управління освіти Василь Білогура наголосив, що повністю (на 100%) щеплений колектив тільки в одній школі – №4.

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За його словами, в інших одинадцяти школах відсоток вакцинації серед працівників – понад 90%. Йдеться про школи №5, 7, 9, 13, 14, 17, 18, 20, 30, 35 та 36.

Василь Білогура додав, що за умовами обмежень червоної зони, можуть працювати очно тільки ті заклади освіти, де проти коронавірусу вакциновані 100% працівників.

З 8 листопада набуде чинності постанова МОЗ, згідно з якою керівники шкіл зобов'язані відсторонювати від роботи невакцинованих співробітників без збереження заробітної плати.

Додамо, що у Києві станом на 22 жовтня було лише 7 шкіл та 24 садочки, де вакциновано 100% працівників. Всі решта шкіл там не можуть працювати під час червоної зони карантину.

До слова, за даними МОН, вже понад 88% освітян отримали хоча б одну дозу вакцинації проти COVID-19. В Україні наразі є лише одна область, де досі не отримали щеплення достатньо вчителів, – Рівненська область. Де вакциновано найбільше освітян – читайте тут.