Завідувач кафедри фізики та астрономії у Чернігівському виші Юрій Дятлов каже, що зменшення кількості абітурієнтів на такі спеціальності розпочалася ще у 2000-х роках.

До теми В Україні не залишилось жодної спеціальності, куди для вступу треба ЗНО з фізики

За його словами, у 2006 – 2007 роках із кафедри фізики цього вишу випустилися останні великі групи, загалом приблизно 40 людей.

"Абітурієнти розуміють, що навчатись буде складно, а перспективи не захмарні. Вчительські спеціальності потроху відходять. Вони не в пріоритеті", – каже Дятлов.

Так, цього року до "Чернігівського колегіуму” вступив лише один абітурієнт. Єдиного першокурсника звуть Ростислав Корнієнко.

Страшні в мене результати, 103 бали із ЗНО. Чесно кажучи, це було майже спонтанно. Взагалі, в школі класу до 11 я фізику не любив. Але під кінець школи я вирішив, що, все ж таки, хочу піти на фізику,

– розповідає студент.

Чи буде Ростислав працювати вчителем, поки не знає. “Ну, то вже, як життя покаже. Я вважаю, якщо зарплата 6 тисяч, то вчителю немає взагалі, на що жити тоді. Тому так мало їх зараз є”, – додав Ростислав.



Ростислав Корнієнко – єдиний першокурсник / Фото "Суспільне"

Додамо, що в цьому університеті на вчителів хімії цього року вступили 3 студенти, вчителів інформатики – 6, вчителів математики – 10.

Керівник Управління освіти і науки Чернігівської ОДА Микола Конопацький розповів, що через малу кількість охочих навчатися на вчителів, в області – нестача педагогів. Найбільший недобір – у сільських школах, де зарплата молодого вчителя 7 тисяч гривень.

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“Найбільше проблематика з учителями природничо-математичного циклу, природничих наук. Математики, фізики, хімії та біології. У нас до 5% учителів суміжних спеціальностей. І 21% – учителів пенсійного віку. А вступ до вузів практично нульовий”, – каже Конопацький.

За його словами, в області не вистачає приблизно 20 вчителів природничих наук

До слова, ще минулого року Львівський університет Івана Франка припинив готувати вчителів фізики. Відомо, що виш закрив освітню програму через непопулярність професії вчителя фізики серед абітурієнтів.