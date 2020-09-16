Через коронавірус на Чернігівщині понад сотню навчальних закладів вже перейшли на дистанційне навчання. Зокрема, йдеться про 61 школу, 48 дитсадків, 7 позашкільних та 5 вищих навчальних закладів.

Також на онлайн-навчання перевели два ПТУ в області передає пресслужба Чернігівської ОДА.

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Так, понад 60 шкіл у Ніжині, Бобровицькому та Носівському районах перевели на дистанційне навчання. Також через те, що ці регіони увійшли до червоної зони, навчання припинили у п’яти вищих закладах освіти ВНЗ та у двох закладах професійної (професійно-технічної) освіти.

За словами заступника голови Чернігівської ОДА Андрія Подорвана, решта шкіл та садочків в області наразі працюють, але з дотриманням рекомендацій МОЗ.



Рекомендації МОЗ щодо навчання / Інфографіка 24 каналу

До слова, з 7 вересня 2020 року до червоної зони епідемічної небезпеки потрапив Бобровицький район, а з 14 вересня – додалися Ніжин та Носівський район.

Станом на 15 вересня на Чернігівщині зареєстровано майже 2,9 тисячі випадків інфікування коронавірусом, померли 44 людини. Загалом в Україні вже лабораторно підтверджено майже 160 тисяч випадків інфікування COVID-19.