У Черкаській області почали вакцинацію вчителів

У Черкаській області почали вакцинувати освітян, які беруть участь у проведення зовнішнього незалежного оцінювання. Лікарі наголошують, що для повної імунізації необхідно дві дози препарату.

До Черкащини надійшла вакцина CoronaVac виробництва компанії Sinovac у кількості 4 720 доз. Її використають для вакцинування педагогів, які братимуть участь у проведенні ЗНО.

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У Черкаській ОДА додали, що наступна категорія на вакцинування – це маломобільні групи населення, тобто ті пацієнти, які отримують лікування вдома та особи, які за ними доглядають.

Вакцина виготовлена за традиційною технологією, її використовують у 14 країнах світу, де вже підтвердили високу ефективність препарату на рівні 73%, що значно вище, ніж на перших етапах випробувань,

– наголосила лікарка Людмила Кравченко.

Термін придатності вакцини – 24 місяці. Випускається вона у флаконах, що полегшує роботу для медиків. Для повної імунізації необхідно 2 дози препарату. За кожним щепленим вже зарезервовано другу дозу вакцини цієї ж партії.

Водночас у МОН нагадали, що працівники освіти, які залучені до ЗНО та мають бажання вакцинуватися, можуть звертатися до структурних підрозділів з питань освіти ОДА. Там створять списки та передадуть їх регіональним координаторам з вакцинації.

Основна сесія зовнішнього незалежного оцінювання розпочнеться 21 травня й триватиме до 15 червня.

Відомо, що освітян вакцинуватимуть мобільними бригадами з імунізації, які приїздитимуть до кожної школи окремо. Тобто вчителям не потрібно записуватися на вакцинацію в “Дії” .

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