У Черкаській області 12-річна дівчинка втекла з дому через погані оцінки в табелі
Джерело:поліція Черкащини
У Корсунь-Шевченківському, що на Черкащині, 12-річна школярка не повернулася з уроків додому. Вона залишила батькам записку, в якій пояснила, що отримала погані оцінки.
Мати дівчинки звернулася до правоохоронців 24 грудня. Жінка була дуже схвильованою. Вона пояснила, що донька боялася покарання за погану успішність у школі.
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Школярка пішла до подруги
За словами матерів, о 8:00 її донька пішла до школи. Після уроків вона вимкнула телефон й не повернулася додому. Поліцейські оперативно почали пошуки. На місце виклику прибула слідчо-оперативна група, майже увесь особовий склад Корсунь-Шевченківського відділку, а також кінолог зі службовою собакою.
Ювенальники поспілкувалися з вчителями та однокласними зниклої дівчинки. Врешті, аби знайти її, знадобилася приблизно година. Поліцейські з'ясували, що школярка пішла до однієї зі своїх подруг. На щастя, з нею все було гаразд. Рідні підлітка подякували правоохоронцям за роботу.Зверніть увагу! Наразі поліцейські ювенальної превенції проводять профілактичну бесіду з сім'єю та пояснюють, до чого можуть призвести подібні вчинки.
Що правоохоронці радять усім батькам
- Всі, хто знають про те, де перебуває дитина, мають попередити про це її батьків. Адже вони не схвалять того, що інші дорослі сприяли конфлікту й замовчували, що сталося.
- Батьків закликають спілкуватися зі своїми дітьми, часто підтримувати. Важливо пояснити їм, що через погані оцінки у школі їх не стануть любити менше.
- Якщо хтось знає про сім'ю, де дитині важко емоційно чи до неї застосовують фізичне насильство, обов'язково треба попередити про це правоохоронців.
- Якщо у підлітковому віці дитина погрожує тим, що втече з дому, слід залучити сімейного або дитячого психолога. Це допоможе попередити необдумані кроки у майбутньому.