У Черкаській області 12-річна дівчинка втекла з дому через погані оцінки в табелі

У Корсунь-Шевченківському, що на Черкащині, 12-річна школярка не повернулася з уроків додому. Вона залишила батькам записку, в якій пояснила, що отримала погані оцінки.

Мати дівчинки звернулася до правоохоронців 24 грудня. Жінка була дуже схвильованою. Вона пояснила, що донька боялася покарання за погану успішність у школі.

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Школярка пішла до подруги

За словами матерів, о 8:00 її донька пішла до школи. Після уроків вона вимкнула телефон й не повернулася додому. Поліцейські оперативно почали пошуки. На місце виклику прибула слідчо-оперативна група, майже увесь особовий склад Корсунь-Шевченківського відділку, а також кінолог зі службовою собакою.

Ювенальники поспілкувалися з вчителями та однокласними зниклої дівчинки. Врешті, аби знайти її, знадобилася приблизно година. Поліцейські з'ясували, що школярка пішла до однієї зі своїх подруг. На щастя, з нею все було гаразд. Рідні підлітка подякували правоохоронцям за роботу.

Що правоохоронці радять усім батькам

Всі, хто знають про те, де перебуває дитина, мають попередити про це її батьків. Адже вони не схвалять того, що інші дорослі сприяли конфлікту й замовчували, що сталося.

Адже вони не схвалять того, що інші дорослі сприяли конфлікту й замовчували, що сталося. Батьків закликають спілкуватися зі своїми дітьми, часто підтримувати. Важливо пояснити їм, що через погані оцінки у школі їх не стануть любити менше.

часто підтримувати. Важливо пояснити їм, що через погані оцінки у школі їх не стануть любити менше. Якщо хтось знає про сім'ю, де дитині важко емоційно чи до неї застосовують фізичне насильство, обов'язково треба попередити про це правоохоронців.

чи до неї застосовують фізичне насильство, обов'язково треба попередити про це правоохоронців. Якщо у підлітковому віці дитина погрожує тим, що втече з дому, слід залучити сімейного або дитячого психолога. Це допоможе попередити необдумані кроки у майбутньому.

Наразі поліцейські ювенальної превенції проводять профілактичну бесіду з сім'єю та пояснюють, до чого можуть призвести подібні вчинки.