Мати дівчинки звернулася до правоохоронців 24 грудня. Жінка була дуже схвильованою. Вона пояснила, що донька боялася покарання за погану успішність у школі.

Читайте також Батькам у Дніпрі заборонили приходити на вистави їхніх дітей​

Школярка пішла до подруги

За словами матерів, о 8:00 її донька пішла до школи. Після уроків вона вимкнула телефон й не повернулася додому. Поліцейські оперативно почали пошуки. На місце виклику прибула слідчо-оперативна група, майже увесь особовий склад Корсунь-Шевченківського відділку, а також кінолог зі службовою собакою.

Ювенальники поспілкувалися з вчителями та однокласними зниклої дівчинки. Врешті, аби знайти її, знадобилася приблизно година. Поліцейські з'ясували, що школярка пішла до однієї зі своїх подруг. На щастя, з нею все було гаразд. Рідні підлітка подякували правоохоронцям за роботу.

Зверніть увагу! Наразі поліцейські ювенальної превенції проводять профілактичну бесіду з сім'єю та пояснюють, до чого можуть призвести подібні вчинки.

Що правоохоронці радять усім батькам