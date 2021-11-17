З 35 шкіл Черкас нині 16 працюють у звичному режимі. Решта – до кінця робочого тижня, 19 листопада, також повернеться до очної форми навчання.

До теми МОН просить відновити очне навчання у школах

Заступниці міського голови Черкас Анастасія Чубіна каже, що школи міста продовжують дистанційно навчати учнів середніх та старших класів, адже кількість щеплених працівників нижче 100%.

Але вже до кінця робочого тижня всі школи міста повернуться до очної форми навчання учнів середніх та старших класів,

– запевнила вона.

Дев’ятикласниця Надія Лаврик каже, що їй онлайн готуватися до ДПА важче, аніж у школі. "Мені важко вчитися дистанційно, якось не виходить, не дуже подобається. У школі однокласники, якось зручніше. А на дистанційному навчанні зв'язок може зникати", – додає вона.

Учителі зауважують, що за очної форми навчання успішність учнів зазвичай вища.

Розуміємо, що дистанційка іноді вимушена, але коли є можливість, то діти повинні ходити і навчатися в школі. Тоді буде гарний результат і показники по ЗНО,

– вважає вчителька математики Юлія Головня.

Нагадаємо, що у Черкасах учні були на канікулах три тижні – з 18 жовтня по 8 листопада. Згодом вони вийшли на очне навчання, але через збільшення випадків захворювання на COVID-19 довелося перевести учнів на дистанційку.

В яких містах відновили очне навчання для учнів

Чернівці – школи з понеділка, 15 листопада, повернули всіх учнів на очне навчання.

– школи з понеділка, 15 листопада, повернули всіх учнів на очне навчання. Рівне – для учнів всіх класів з 15 листопада відновили очне навчання.

– для учнів всіх класів з 15 листопада відновили очне навчання. Львів – початкові класів у місті сіли за парти ще 15 листопада. А учні 5 – 11 класів та студенти університетів можуть повернутися до очного навчання за умови 100% вакцинації працівників з 22 листопада.

– початкові класів у місті сіли за парти ще 15 листопада. А учні 5 – 11 класів та студенти університетів можуть повернутися до очного навчання за умови 100% вакцинації працівників з 22 листопада. Київ – столичні учні 1 – 11 класів сядуть за парти вже з наступного понеділка, 22 листопада.

– столичні учні 1 – 11 класів сядуть за парти вже з наступного понеділка, 22 листопада. Івано-Франківськ – в місті з 22 листопада планують повернути за парти учнів 5 – 11 класів у гімназіях і ліцеях за умови 100% щеплених працівників.

Коронавірус в Україні: за минулу добу, 16 листопада, виявили 18668 нових хворих українців на COVID-19. Відомо, що серед них 1312 дітей. На жаль, коронавірус забрав життя ще 769 людей.



Загалом за весь час пандемії в Україні коронавірус діагностували у понад 3,2 мільйона осіб. 2 684 584 людей вже подолали захворювання. Але померли, на жаль, 78 754 інфікованих.

До слова, прем'єр-міністр Денис Шмигаль закликає місцеву владу повернути школярів до очного формату навчання. За його словами, більшість вчителів вже вакциновані від коронавірусу, тож діти можуть повернутися за парти.