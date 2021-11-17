З 35 шкіл Черкас нині 16 працюють у звичному режимі. Решта – до кінця робочого тижня, 19 листопада, також повернеться до очної форми навчання.
До теми МОН просить відновити очне навчання у школах
Заступниці міського голови Черкас Анастасія Чубіна каже, що школи міста продовжують дистанційно навчати учнів середніх та старших класів, адже кількість щеплених працівників нижче 100%.
Але вже до кінця робочого тижня всі школи міста повернуться до очної форми навчання учнів середніх та старших класів,
– запевнила вона.
Дев’ятикласниця Надія Лаврик каже, що їй онлайн готуватися до ДПА важче, аніж у школі. "Мені важко вчитися дистанційно, якось не виходить, не дуже подобається. У школі однокласники, якось зручніше. А на дистанційному навчанні зв'язок може зникати", – додає вона.
Учителі зауважують, що за очної форми навчання успішність учнів зазвичай вища.
Розуміємо, що дистанційка іноді вимушена, але коли є можливість, то діти повинні ходити і навчатися в школі. Тоді буде гарний результат і показники по ЗНО,
– вважає вчителька математики Юлія Головня.
Нагадаємо, що у Черкасах учні були на канікулах три тижні – з 18 жовтня по 8 листопада. Згодом вони вийшли на очне навчання, але через збільшення випадків захворювання на COVID-19 довелося перевести учнів на дистанційку.
В яких містах відновили очне навчання для учнів
- Чернівці – школи з понеділка, 15 листопада, повернули всіх учнів на очне навчання.
- Рівне – для учнів всіх класів з 15 листопада відновили очне навчання.
- Львів – початкові класів у місті сіли за парти ще 15 листопада. А учні 5 – 11 класів та студенти університетів можуть повернутися до очного навчання за умови 100% вакцинації працівників з 22 листопада.
- Київ – столичні учні 1 – 11 класів сядуть за парти вже з наступного понеділка, 22 листопада.
- Івано-Франківськ – в місті з 22 листопада планують повернути за парти учнів 5 – 11 класів у гімназіях і ліцеях за умови 100% щеплених працівників.
До слова, прем'єр-міністр Денис Шмигаль закликає місцеву владу повернути школярів до очного формату навчання. За його словами, більшість вчителів вже вакциновані від коронавірусу, тож діти можуть повернутися за парти.