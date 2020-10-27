Місцева влада Черкас вирішила відновити навчання в школах після осінніх канікул. Тож діти підуть до закладів освіти вже з 28 жовтня.

Таке рішення прийняли на нараді з мером Черкас, керівництвом департаменту освіти і гуманітарної політики та директорами шкіл. Про це повідомив голова міста Анатолій Бондаренко у фейсбуці.

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Мер Черкас наголосив, що всі наполягають на відновленні навчання замість того, щоб продовжувати канікули. "Тож, ми вирішили, що із середи, 28 жовтня, наші діти мають іти до школи", – додав Бондаренко.

Учні будуть навчатися в очному режимі. Адже, за словами мера Черкас, дистанційне навчання не може замінити живого спілкування вчителя з учнем. Окрім того, у школах будуть максимально дотримуватися усіх санітарних вимог.

"Плануємо зібрати засідання виконавчого комітету, щоб розпочати в закладах освіти опалювальний сезон. Діти мають піти навчатися в теплих школах", – додав Анатолій Бондаренко.

Яка ситуація з коронавірусом у Черкасах? Станом на 27 жовтня кількість людей, які захворіли на COVID-19 у Черкаській області за останню добу становить 154 людини. Загалом від початку пандемії в області понад 8 тисяч хворих.

До слова, в Івано-Франківську учні також повертаються до школи вже з цієї середи, 28 жовтня. Дитсадки також продовжують працювати у звичному режимі.